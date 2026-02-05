Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a eliminat-o în minimum de seturi pe campioana în exercițiu, Anastasia Potapova (24 de ani, 58 WTA), în sferturile de finală ale Openului Transilvaniei 2026.

Meciul transmis în direct și în exclusivitate de Pro Arena și VOYO a surprins plăcut întreaga Arenă BT, umplută pentru a savura un tenis demn de turneu de mare șlem.

Două ore de tenis de senzație, între Cîrstea și Potapova, în sferturile Transylvania Open 2026

În două ore și trei minute de joc, Cîrstea și Potapova au jucat rapid, în forță, cu momente de inspirație de ambele părți, dar mai dese în dreptul sportivei din țara noastră.

Austriaca nu a dispus de răbdarea româncei, și nici de condiția fizică ireproșabilă, demonstrată cu vârf și îndesat de Sorana Cîrstea, la 35 de ani și 10 luni, în acest meci.

Cîrstea a câștigat 77% din punctele jucate cu prima servă în acest meci, un bilanț cu zece procente mai mare decât al Potapovei, dar mai multe game-uri au ajuns în prelungiri, arătând gradul ridicat de echilibru între cele două jucătoare.