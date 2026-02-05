VIDEO EXCLUSIV Tenis excepțional jucat la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO), între Cîrstea și Potapova. Românca a câștigat o serie de puncte uluitoare

Tenis excepțional jucat la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO), între Cîrstea și Potapova. Românca a câștigat o serie de puncte uluitoare Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele Transylvania Open 2026, turneu transmis de Pro Arena și VOYO.

TAGS:
Sorana CirsteaAnastasia PotapovaTransylvania Open 2026Tenis WTAWTA Cluj-Napoca
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a eliminat-o în minimum de seturi pe campioana în exercițiu, Anastasia Potapova (24 de ani, 58 WTA), în sferturile de finală ale Openului Transilvaniei 2026.

Meciul transmis în direct și în exclusivitate de Pro Arena și VOYO a surprins plăcut întreaga Arenă BT, umplută pentru a savura un tenis demn de turneu de mare șlem.

Două ore de tenis de senzație, între Cîrstea și Potapova, în sferturile Transylvania Open 2026

În două ore și trei minute de joc, Cîrstea și Potapova au jucat rapid, în forță, cu momente de inspirație de ambele părți, dar mai dese în dreptul sportivei din țara noastră.

Austriaca nu a dispus de răbdarea româncei, și nici de condiția fizică ireproșabilă, demonstrată cu vârf și îndesat de Sorana Cîrstea, la 35 de ani și 10 luni, în acest meci.

Cîrstea a câștigat 77% din punctele jucate cu prima servă în acest meci, un bilanț cu zece procente mai mare decât al Potapovei, dar mai multe game-uri au ajuns în prelungiri, arătând gradul ridicat de echilibru între cele două jucătoare.

Publicitate

Inteligență tactică, demonstrată de Cîrstea contra Potapovei

Cîrstea a făcut spectacol și în puncte scurte, și în puncte lungi, arătându-i Potapovei că este capabilă de o versatilitate tactică deosebită.

A acceptat punctele jucate în cross, care au forțat ambele adversare la eforturi, iar, de cele mai multe ori, a avut dreptate să se angajeze în acest tip de schimburi cu Potapova.

Publicitate

Sorana Cîrstea, peste tot pe teren, în meciul cu Anastasia Potapova

Sorana Cîrstea a impresionat mai ales prin deplasarea în teren, care a fost la cei mai înalți parametri văzuți până acum în turneul WTA 250 de la Cluj.

Potapova a plimbat-o peste tot pe Cîrstea, stânga-dreapta, în spate și spre fileu, dar în van, deoarece românca a ajuns aproape toate mingile, fiind surprinsă rar, pe contre-pied, pe partea de rever.

Publicitate

„Recunoscătoare” publicului clujean că „a tras de ea” în direcția victoriei, Sorana Cîrstea se va întoarce pe terenul central din Arena BT vineri, 6 februarie, într-un meci cu Daria Snigur.

Publicitate

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea sferturi to 2026 rever
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Situație dramatică în Delta Dunării. Zeci de cai sălbatici, găsiți morți din cauza gerului și a lipsei de hrană și de apă
Situație dramatică în Delta Dunării. Zeci de cai sălbatici, găsiți morți din cauza gerului și a lipsei de hrană și de apă
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”
Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”
Gata, am aflat a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia! Ploaie de goluri în Atalanta - Juventus
Gata, am aflat a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia! Ploaie de goluri în Atalanta - Juventus
Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”
Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”
Elias Charalambous, veste proastă pentru Daniel Bîrligea! Mesajul clar al antrenorului de la FCSB după victoria cu Botoșani
Elias Charalambous, veste proastă pentru Daniel Bîrligea! Mesajul clar al antrenorului de la FCSB după victoria cu Botoșani
Darius Olaru, dat pe spate de transferul făcut de Becali: „E bun!”
Darius Olaru, dat pe spate de transferul făcut de Becali: „E bun!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a finalizat totul! Dennis Politic își face bagajele și pleacă: noul transfer din Superliga s-a rezolvat

FCSB a finalizat totul! Dennis Politic își face bagajele și pleacă: noul transfer din Superliga s-a rezolvat

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

Cristiano Ronaldo a decis: schimbă echipa!

Cristiano Ronaldo a decis: schimbă echipa!

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și i-a decis soarta

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și i-a decis soarta

Surpriză uriașă! Cum arată primul ”11” al lui FCSB cu Botoșani

Surpriză uriașă! Cum arată primul ”11” al lui FCSB cu Botoșani

FCSB - FC Botoșani 2-1. Roș-albaștrii își continuă drumul către play-off

FCSB - FC Botoșani 2-1. Roș-albaștrii își continuă drumul către play-off



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”
Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”
Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”
Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”
OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”
OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”
Moment istoric! Chivu a purtat torța olimpică prin Milano
Moment istoric! Chivu a purtat torța olimpică prin Milano
Elias Charalambous, veste proastă pentru Daniel Bîrligea! Mesajul clar al antrenorului de la FCSB după victoria cu Botoșani
Elias Charalambous, veste proastă pentru Daniel Bîrligea! Mesajul clar al antrenorului de la FCSB după victoria cu Botoșani
Alte subiecte de interes
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Potapova - Bronzetti, finala Transylvania Open 2025 (LIVE pe VOYO și PRO Arena). Siniakova s-a retras din semifinală după doar patru game-uri
Potapova - Bronzetti, finala Transylvania Open 2025 (LIVE pe VOYO și PRO Arena). Siniakova s-a retras din semifinală după doar patru game-uri
„Fotomodelul” din top 35 WTA, în sferturile Transylvania Open 2025 (LIVE pe VOYO și PRO Arena)
„Fotomodelul” din top 35 WTA, în sferturile Transylvania Open 2025 (LIVE pe VOYO și PRO Arena)
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
CITESTE SI
Anchete DNA în Satu Mare, la cererea MApN. Militarii, folosiți la treburi casnice în gospodăriile superiorilor

stirileprotv Anchete DNA în Satu Mare, la cererea MApN. Militarii, folosiți la treburi casnice în gospodăriile superiorilor

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

„New Start”, ultimul tratat nuclear dintre Rusia și SUA, a expirat. Zelenski avertizează: „Putin vrea să umilească Europa”

stirileprotv „New Start”, ultimul tratat nuclear dintre Rusia și SUA, a expirat. Zelenski avertizează: „Putin vrea să umilească Europa”

Insula „secretă” din Europa unde mașinile sunt complet interzise. Turiștii sunt cuceriți de traseele spectaculoase

stirileprotv Insula „secretă” din Europa unde mașinile sunt complet interzise. Turiștii sunt cuceriți de traseele spectaculoase

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!