Răsturnare de situație în cazul lui Robert Lewandowski!

Lewandowski nu duce, însă, lipsă de oferte. Ar fi ademenit în țările arabe, acolo unde mai mulți fotbaliști au ales, în ultimii ani, să semneze contracte pentru sume uriașe. Doar că polonezul își dorește altceva, și anume să-și continue ”șederea” la Barcelona .

Atacantul polonez are cifre impresionante în perioada petrecută la Barcelona, în ciuda vârstei sale înaintate, dar în ultima perioadă s-a zvonit că acesta ar putea pleca de pe Camp Nou, deoarece contractul său va ajunge la final.

Mai precis, ”Lewa” este gata să accepte o reducere semnificativă a salariului său anual, de 20 de milioane de euro. Vrea jumătate, 10 milioane de euro pentru a-și prelungi actuala înțelegere, scrie publicația spaniolă Fichajes.



Rămâne de văzut ce decizie va lua Barcelona, având în vedere că, în ultima perioadă, mai multe nume de atacanți au fost asociate cu un transfer pe Camp Nou, printre care și cel al englezului Harry Kane, de la Bayern Munchen.



Robert Lewandowski și-a decis viitorul: anunțul lui Fabrizio Romano



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Robert Lewandowski nu s-a gândit niciodată să plece de la Barcelona în perioada de mercato din iarnă.



”Robert Lewandowski nu a luat niciodată în considerare o plecare de la Barcelona în ianuarie, iar retragerea nu face parte din discuțiile actuale.



Concentrare totală pe Barcelonei până în iunie, vrea să câștige toate titlurile posibile și abia apoi se gândește la un nou capitol în carieră”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.



Cifrele lui Robert Lewandowski:

