Răsturnare de situație în cazul lui Robert Lewandowski!

Ajuns la 37 de ani, Robert Lewandowski are viitorul pus sub semnul întrebării, după ce a intrat în ultimul an de contract cu cei de la Barcelona.

Atacantul polonez are cifre impresionante în perioada petrecută la Barcelona, în ciuda vârstei sale înaintate, dar în ultima perioadă s-a zvonit că acesta ar putea pleca de pe Camp Nou, deoarece contractul său va ajunge la final.

Robert Lewandowski vrea să rămână la Barcelona!

Lewandowski nu duce, însă, lipsă de oferte. Ar fi ademenit în țările arabe, acolo unde mai mulți fotbaliști au ales, în ultimii ani, să semneze contracte pentru sume uriașe. Doar că polonezul își dorește altceva, și anume să-și continue ”șederea” la Barcelona.

Mai precis, ”Lewa” este gata să accepte o reducere semnificativă a salariului său anual, de 20 de milioane de euro. Vrea jumătate, 10 milioane de euro pentru a-și prelungi actuala înțelegere, scrie publicația spaniolă Fichajes.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Barcelona, având în vedere că, în ultima perioadă, mai multe nume de atacanți au fost asociate cu un transfer pe Camp Nou, printre care și cel al englezului Harry Kane, de la Bayern Munchen.

Robert Lewandowski și-a decis viitorul: anunțul lui Fabrizio Romano

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Robert Lewandowski nu s-a gândit niciodată să plece de la Barcelona în perioada de mercato din iarnă.

”Robert Lewandowski nu a luat niciodată în considerare o plecare de la Barcelona în ianuarie, iar retragerea nu face parte din discuțiile actuale.

Concentrare totală pe Barcelonei până în iunie, vrea să câștige toate titlurile posibile și abia apoi se gândește la un nou capitol în carieră”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

Cifrele lui Robert Lewandowski:

  • Bayern Munchen: 375 meciuri jucate, 344 goluri înscrise, 73 pase decisive
  • Borussia Dortmund: 187 meciuri jucate, 103 goluri înscrise, 42 pase decisive
  • Barcelona: 159 meciuri jucate, 108 goluri înscrise, 20 pase decisive
  • Lech Poznan: 82 meciuri jucate, 41 goluri înscrise, 19 pase decisive
  • Znicz Pruszkow: 32 meciuri jucate, 21 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
