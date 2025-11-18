Atacantul Polonez a fost integralist în partida cu Malta din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, încheiată cu victoria polonezilor cu 3-2.

Lewandowski a marcat un un gol și a oferit o pasă decisivă și a reușit să egaleze recordul lui Leo Messi.

Lewandowski de neoprit! Polonezul l-a egalat pe Leo Messi

În urma reușitei din meciul cu Malta și-a mai trecut în cont o echipă națională împotriva căreia a marcat și a ajuns la 39 de formații în total și l-a egalat pe Leo Messi la acest capitol, conform Mundo Deportivo.

Pe cei doi îi întrece doar Cristiano Ronaldo care a reușit să puncteze în fața a 48 de adversare diferite până în acest moment.

Robert Lewandowski este într-o formă de zile mari și chiar dacă viitorul polonezului la echipa catalană este pus sub semnul întrebării, acesta are șapte goluri în 12 partide jucate în tricoul Barcelonei în acest sezon.

10 milioane de euro este cota lui Robert Lewandowski, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

