Ajuns la 37 de ani, atacantul polonez le-a transmis oficialilor de pe Camp Nou că e gata să renunțe la jumătate din salariu pentru a continua sub comanda lui Hansi Flick.



Golgheterul simte că mai are benzină pentru fotbalul mare. Deși contractul îi expiră în vara viitoare, "Lewa" a venit cu o propunere concretă: prelungire pe un an, cu opțiune pentru încă un sezon, în funcție de performanțe, potrivit presei spaniole. Polonezul e convins că fizicul îl ajută să rămână decisiv în elită cel puțin încă două stagiuni.



Sacrificiu pentru Hansi Flick



Polonezul este dispus să-și înjumătățească venitul actual, o mișcare rară la acest nivel. Staff-ul tehnic apreciază enorm influența sa asupra tinerilor din vestiar și experiența adusă în meciurile cu miză, însă decizia finală atârnă de "calculatorul" La Liga. Restricțiile financiare și monitorizarea strictă a plafonului salarial complică situația.



Între timp, pe adresa impresarilor săi au curs telefoanele. Cluburi din MLS, Arabia Saudită și chiar Premier League stau la pândă, gata să-l oferteze regește. Totuși, prioritatea numărul unu a lui Lewandowski rămâne Barcelona, așteptând acum un răspuns ferm din partea conducerii în săptămânile ce urmează.

