La doar o zi după ce Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, după 2-1 cu Torino, în calitatea de fost mare jucător al lui Inter și antrenor al nerazzurrilor, Cristi Chivu a fost unul dintre purtătorii torței olimpice.
FOTO ȘI VIDEO Moment istoric! Chivu a purtat torța olimpică prin Milano
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina vor debuta vineri.
Alături de tehnicianul român s-au mai aflat fostele jucătoare de tenis din Italia, Francesca Schiavone și Flavia Pennetta, dar și președintele Comitetului Olimpic Național Italian, Luciano Buonfiglio.
Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano și a dus-o până la Bazilica Sant Ambrogio. Tot evenimentul a fost urmărit de mii de oameni, iar familia lui Cristi Chivu s-a aflat alături de fostul căpitan al naționalei României.
De altfel, periplul lui Chivu a fost urmărit și de mulți fani români din Milano, care l-au felicitat pe antrenorul român.
