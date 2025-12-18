Momentan, nu au existat vești concrete cu privire la o posibilă prelungire a înțelegerii, astfel că sunt toate șansele ca Barcelona să se despartă de Lewandowski și să-l înlocuiască, în vară, cu alt atacant.
Inter Miami îl vrea pe Robert Lewandowski
Asaltat cu oferte din zona arabă, Lewandowski pare să fi primit o propunere tentantă din partea celor de la Inter Miami, echipa la care evoluează Leo Messi și Luis Suarez. Potrivit jurnalistului polonez Marek Jozwiak, interesul este unul cât se poate de serios, având în vedere că oficialii clubului îi caută deja o casă starului polonez.
Dacă cele două părți ar ajunge la un acord, transferul s-ar face abia în vară, când expiră contractul lui Lewandowski cu FC Barcelona.
Robert Lewandowski și-a decis viitorul: anunțul lui Fabrizio Romano
Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Robert Lewandowski nu s-a gândit niciodată să plece de la Barcelona în perioada de mercato din iarnă.
”Robert Lewandowski nu a luat niciodată în considerare o plecare de la Barcelona în ianuarie, iar retragerea nu face parte din discuțiile actuale.
Concentrare totală pe Barcelonei până în iunie, vrea să câștige toate titlurile posibile și abia apoi se gândește la un nou capitol în carieră”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.
Cifrele lui Robert Lewandowski:
- Bayern Munchen: 375 meciuri jucate, 344 goluri înscrise, 73 pase decisive
- Borussia Dortmund: 187 meciuri jucate, 103 goluri înscrise, 42 pase decisive
- Barcelona: 159 meciuri jucate, 108 goluri înscrise, 20 pase decisive
- Lech Poznan: 82 meciuri jucate, 41 goluri înscrise, 19 pase decisive
- Znicz Pruszkow: 32 meciuri jucate, 21 goluri înscrise, 1 pasă decisivă