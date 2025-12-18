Momentan, nu au existat vești concrete cu privire la o posibilă prelungire a înțelegerii, astfel că sunt toate șansele ca Barcelona să se despartă de Lewandowski și să-l înlocuiască, în vară, cu alt atacant.



Inter Miami îl vrea pe Robert Lewandowski



Asaltat cu oferte din zona arabă, Lewandowski pare să fi primit o propunere tentantă din partea celor de la Inter Miami, echipa la care evoluează Leo Messi și Luis Suarez. Potrivit jurnalistului polonez Marek Jozwiak, interesul este unul cât se poate de serios, având în vedere că oficialii clubului îi caută deja o casă starului polonez.



Dacă cele două părți ar ajunge la un acord, transferul s-ar face abia în vară, când expiră contractul lui Lewandowski cu FC Barcelona.

