Inter Miami, victorie categorică, 4-0 cu Atlanta United.

Meciul dintre Inter Miami şi Atlanta United a fost marcat de o dublă a lui Lionel Messi şi de un omagiu emoţionant adus lui Jordi Alba, care şi-a anunţat recent retragerea din activitate.

Autor a două goluri şi a unei pase decisive pentru Jordi Alba, Messi a condus Inter Miami către o victorie categorică (4-0) împotriva echipei Atlanta United, sâmbătă seara, în Florida.

Absent în ajunul meciului amical dintre Argentina şi Venezuela disputat la Miami, căpitanul argentinian a fost de această dată titular, conducându-şi echipa (62 de puncte) către un loc pe podiumul Conferinţei Est.

Messi, golgheterul MLS, cu 26 de reușite

Cu 26 de goluri marcate până în prezent, Messi se află singur în fruntea clasamentului golgheterilor din MLS.

Această întâlnire, marcată de complicitatea evidentă dintre Messi şi Alba (3 goluri şi 2 pase decisive împreună) pe teren, s-a încheiat cu multă emoţie.

La fluierul final, i s-a adus un omagiu lui Jordi Alba pentru a-i saluta cariera şi trecerea pe la Inter Miami.

Un videoclip, proiectat pe ecranele Chase Stadium, a reunit mesajele colegilor săi de echipă, care i-au lăudat profesionalismul, rolul de lider şi impactul în cadrul clubului.

Pe 7 octombrie, Jordi Alba (36 de ani) a anunţat că se va retrage la sfârşitul sezonului Major League Soccer (MLS), la sfârşitul anului 2025.

Acum mai are de disputat un singur meci din sezonul regulat cu Inter Miami, în etapa a 34-a a campionatului, în deplasare împotriva echipei Nashville FC, duminică, 19 octombrie.

