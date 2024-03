Gazdele s-au impus la limită, scor 4-3, la finalul unei partide marcată de o execuție bizară a lui Kellyn Acosta, care s-a transformat în golul victoriei.

La pauză, oaspeții aveau avantaj, 2-1, după dubla lui Coccaro și reușita lui Haile-Selassie. CF Montreal și-a mărit avantajul după ce Yankov a marcat în minutul 70, apoi a urmat revenirea spectaculoasă a gazdelor.

Gutierrez a înscris în minutul 84, Cuyperas a restabilit egalitatea în minutul 95, iar Chicago Fire a obținut victoria după ce Kellyn Acosta a bifat cel mai bizar gol al sezonului.

Jucătorul a primit o pasă de la propriul portar, în propria jumătate. Mijlocașul de 28 de ani a vrut să centreze în careul advers însă, din cauza vântului, mingea a căpătat o traiectorie incredibilă și l-a depășit pe portarul Sirois, care se afla în zona punctului cu var.

După primele 4 etape din MLS, Chicago Fire ocupă locul nouă, cu 4 puncte, în timp ce CF Montreal se clasează pe poziția a treia, cu 7 puncte. Lider este Inter Miami, cu 10 puncte, dar un meci în plus disputat.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe reacții după reușita lui Acosta: "Interziceți acest campionat", "Nu cred că mingea trebuia să se miște așa", "Cea mai bună execuție, cu avantajul vremii de acasă".

THAT'S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY

Stoppage-time scenes in Chicago! ???? pic.twitter.com/8vZQppXIHL