Mircea Lucescu a scris istorie pentru cele mai puternice cluburi din Ucraina, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev.

Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, două dintre echipele din afara României pe care le-a antrenat Mircea Lucescu, ”și-au dat mâna!” în seara în care fostul mare antrenor a decedat.

Ambele formații au postat pe conturile de socializare mesaje care îl privesc pe ”Il Luce”, chiar dacă în perioada în care a semnat cu formația din capitala Ucrainei era criticat de suporterii grupării din Donețk.

Însă, rivalitatea a fost lăsată de-o parte în urma tragicului anunț, al decesului lui Mircea Lucescu, la vârsta de 80 de ani. Dinamo Kiev a postat pe pagina de Facebook un mesaj comun semnat de Igor Surkis, președinte Dinamo Kiev, Igor Kostyuk, antrenorul principal al echipei Dinamo Kiev și Vitaly Buyalsky, căpitanul echipei:

”Mircea Lucescu a murit. Condoleanțele noastre

Pe 7 aprilie 2026, a murit remarcabilul antrenor român, fost mentor al lui Dinamo Kiev, Mircea Lucescu.

Lucescu a pregătit prima echipă a noastră în perioada 2020 - 2023, iar sub conducerea sa am făcut „tripla de aur” (campionatul, Cupa și Supercupa Ucrainei), în sezonul 2020 - 2021.

„Cu adâncă tristețe și inimă grea am întâlnit vestea că legendarul antrenor Mircha Lucescu, pe care îl cunoșteam cu toții foarte bine, s-a stins din viață la cel de-al 81-lea an de viață în cele mai bune dintre lumi.

Numele lui Mirci Lucescu este pentru totdeauna gravat în istoria clubului nostru. Sub conducerea sa, Dinamo a obținut victorii strălucitoare pe arena internă, în special a câștigat medalii de campionat, fiind, de asemenea, domnul Cupei Ucrainei și Supercupei. În momentele dificile, experiența, carisma și dedicarea sa pentru fotbal au ajutat echipa să își recapete stabilitatea, caracterul de campion, credința și încrederea.

Expertiza sa colosală, înțelegerea profundă a jocului, înțelepciunea și rezistența au lăsat o amprentă de neuitat în inimile tuturor celor care au avut privilegiul să fie în aceeași echipă cu el.

Exprimăm sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui mir čí lucescu. Împărtășind cu ei această durere a pierderii. El va fi mereu amintit. Mircha Lu čescu va continua să trăiască în inimile noastre. Dumnezeu să se odihnească în pace. "

Igor Surkis, președintele FC Dynamo (Kiev)

Igor Kostyuk, antrenorul principal al echipei FC Dinamo (Kiev)

Vitaly Buyalsky, căpitanul echipei”.

De partea cealaltă, Șahtior Donețk și-a schimbat pentru prima dată fotografia de profil a paginii de Facebook după aproape doi ani. A postat o fotografie cu sigla clubului în negru, în semn de doliu și de profundă tristețe față de decesul lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, după ce a fost internat în spital

Problemele de sănătate ale tehnicianului în vârstă de 80 de ani s-au accentuat în ultimele săptămâni, pe fondul unor afecțiuni cardiace deja existente. Totul a început cu episoade de aritmii, care s-au agravat progresiv și au necesitat intervenții medicale repetate.

În urma acestor complicații, medicii au decis montarea unui defibrilator cardiac intern, intervenție care inițial a oferit speranțe privind stabilizarea stării sale. Cu toate acestea, situația s-a deteriorat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut suferit la finalul săptămânii trecute.

După infarct, starea lui Mircea Lucescu a devenit din ce în ce mai fragilă. Deși inițial s-a aflat sub supraveghere în secția de cardiologie, apariția unor aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament, a impus transferul de urgență la ATI.

”Il Luce”, probleme de sănătate

Medicii au confirmat că aceste tulburări de ritm cardiac au reprezentat un factor critic în agravarea situației, determinând necesitatea monitorizării continue și a susținerii funcțiilor vitale.

Internarea la ATI vine după mai multe episoade medicale serioase în ultimele luni. De altfel, în ultima perioadă, Mircea Lucescu fusese deja spitalizat de mai multe ori, semn că organismul său era afectat de o fragilitate accentuată.