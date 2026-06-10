Mexicanul Gilberto Mora, jucător în vârstă de doar 17 ani, este cel mai tânăr participant de la Campionatul Mondial din 2026.

Puștiul Gilberto Mora și veteranul Guillermo Ochoa, colegi la naționala Mexicului

Colegul său de echipă din Mexic, portarul Guillermo Ochoa, fusese în mod uimitor la Cupa Mondială înainte ca Mora să se nască!

Dacă va juca, jucătorul echipei Tijuana ar deveni cel mai tânăr jucător din CONCACAF care a participat la un meci de la Cupa Mondială, depăşindu-l pe compatriotul său Manuel Rosas, care avea 18 ani la ediția Uruguay 1930, notează news.ro.

Dacă Mora va juca în meciul de deschidere al Mexicului împotriva Africii de Sud, ar deveni al şaselea cel mai tânăr jucător care a participat la competiţie, după Pele, Salomon Olembe, Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, în vârstă de 17 ani, şi deţinătorul recordului, Norman Whiteside.

Grupele de la CM 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama