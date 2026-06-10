Mexicanul Gilberto Mora, jucător în vârstă de doar 17 ani, este cel mai tânăr participant de la Campionatul Mondial din 2026.
Puștiul Gilberto Mora și veteranul Guillermo Ochoa, colegi la naționala Mexicului
Colegul său de echipă din Mexic, portarul Guillermo Ochoa, fusese în mod uimitor la Cupa Mondială înainte ca Mora să se nască!
Dacă va juca, jucătorul echipei Tijuana ar deveni cel mai tânăr jucător din CONCACAF care a participat la un meci de la Cupa Mondială, depăşindu-l pe compatriotul său Manuel Rosas, care avea 18 ani la ediția Uruguay 1930, notează news.ro.
Dacă Mora va juca în meciul de deschidere al Mexicului împotriva Africii de Sud, ar deveni al şaselea cel mai tânăr jucător care a participat la competiţie, după Pele, Salomon Olembe, Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, în vârstă de 17 ani, şi deţinătorul recordului, Norman Whiteside.
Grupele de la CM 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama