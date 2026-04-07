Înotătorul David Popovici a postat pe pagina sa de Facebook o poză în care apare alături de Mircea Lucescu.

David Popovici a scris doar 3 cuvinte după dispariția lui Mircea Lucescu

Iată mesajul scris de David Popovici: "Un gol imens...", pe Facebook.

Medaliat cu aur în proba de 200 de metri la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici este legitimat la Dinamo, un club pentru care Mircea Lucescu a scris istorie de-a lungul carierei.

Mircea Lucescu, cifrele unei cariere impresionante

"Il Luce" a avut o carieră uriașă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara în iulie 1978. A fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986.

Ulterior, a stat pe banca tehnică a celor de la Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter (1999), Galatasaray (2000-2002), Beșitkaș (2002-2004), Șahtior (2004-2016), Zenit (2016-2018), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe meciuri: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.