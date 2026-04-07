Dumitrescu a dezvăluit că îi este foarte greu să accepte faptul că nu va mai avea ocazia să poate un dialog cu legendarul antrenor român.

Ilie Dumitrescu, sfâșiat după decesul lui Mircea Lucescu

„Este o pierdere imensă pentru fotbalul românesc. La 18 ani, când am intrat în contact cu performanța, era un om care și-a pus amprenta asupra fotbalului românesc. Eu am rămas cu profesionalismul de dinaintea meciului cu Turcia.

Am avut șansa să stau în hotel cu Mircea Lucescu. Cunoștea în detaliu fiecare jucător cu calități și cu defecte. Energia pozitivă pe care o avea și încrederea pe care a încercat să o transmită jucătorilor.

Este foarte greu să accept după dialogul ăla că nu o să mai am șansa să vorbesc cu Mircea Lucescu. S-a întâmplat foarte repede. Am spus că trebuie să îi mulțumim că a rămas alături de națională. A dat totul pentru fotbal. Spun că a dat totul că a demonstrat că și după problemele medicale a rămas aici, unde s-a simțit foarte bine.

Trebuie să ne gândim la doamna Neli, să transmitem condoleanțe, este o pierdere imensă pentru familie, pentru fotbalul românesc” - au fost cuvintele lui Ilie Dumitrescu despre pierderea lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu s-a stins la vârsta de 80 de ani astăzi (marți, 7 aprilie). În ciuda eforturilor depuse în ultimele zile, medicii nu au putut face nimic pentru a-i salva viața celui mai titrat antrenor român din istorie.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.

Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu

Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid.

Mircea Lucescu și-a spus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002.