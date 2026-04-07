Fostul selecționer a încetat din viață marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Fostul jucător Mauro Milanese, care evolua pe postul de fundaș stânga, a rememorat perioada petrecută sub comanda tehnicianului român. Apărătorul născut la Trieste a ajuns la echipa milaneză la începutul anului 1998, în urma unui transfer în valoare de 4 milioane de euro.

„Tocmai le-am amintit colegilor despre Mircea Lucescu pe grupul pe care îl avem noi, jucătorii lui Inter din acea perioadă. De obicei îl folosim pentru zilele de naștere, dar amintirea lui Lucescu era necesară pentru persoana care a fost”, a spus Milanese, potrivit TMW.

Un joc axat pe ofensivă

Fostul fotbalist, care a bifat 226 de prezențe în Serie A de-a lungul carierei, a lăudat viziunea tactică adusă de antrenorul român în fotbalul italian.

„Un inovator pentru acei ani. Când la noi câștiga echipa care stătea cel mai bine din punct de vedere tactic, el se gândea mereu să producă un joc ofensiv. Lucra extrem de mult la demarcările fără minge pentru a da gol. Chiar dacă în acea echipă, cu Ronaldo, Zamorano, Recoba, Baggio și Ventola, nu ar fi fost nevoie”, a adăugat fostul fotbalist legitimat la clubul milanez.

Italianul a adus în discuție provocările mediului de la Milano, în perioada în care Mircea Lucescu a fost antrenor acolo, recunoscând că așteptările din acea perioadă atinseseră un nivel extrem de ridicat.

„O amintire foarte bună, era o persoană foarte de treabă. În acea perioadă la 'nerazzurri', probabil, a plătit pentru pretențiile excesive care existau pentru o echipă în care se investise mult și care era plină de campioni. Era un om de lume, care a călătorit mult și a cunoscut multe culturi. Din care a reușit mereu să extragă maximum”, a mai spus Milanese.