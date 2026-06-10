Vinicius s-a decis! Poate pleca gratis de la Real Madrid

Vinicius s-a decis! Poate pleca gratis de la Real Madrid La Liga
SPORT.RO
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Viitorul lui Vinicius Jr la Real Madrid este incert. 

TAGS:
ViniciusReal MadridFlorentino PerezContract
Din articol

În ultimele zile s-a vorbit despre o posibilă plecare a brazilianului de la gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Vinicius poate pleca gratis de la Real Madrid

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Arbeloa a vorbit despre Vinicius / Foto: Getty Images.
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Brazilianul nu a ajuns încă la un acord pentru prelungirea contractului cu Real Madrid, iar faptul că echipa de pe Bernabeu a făcut o ofertă oficială pentru Julian Alvarez ar fi însemnat că un loc în ofensiva madrilenilor ar fi trebuit eliberat.

Presa spaniolă anunță că Vinicius a luat decizia cu privire la viitorul său, cel puțin pe termen scurt și mediu. Conform AS.com, chiar dacă madrilenii nu îi vor propune prelungirea contractului în perioada imediat următoare, Vinicius este decis să rămână la Real Madrid și în următorul sezon, iar, în cazul în care nu vor începe negocierile pentru semnarea unui nou contract, va pleca liber la finalul sezonului următor. 

Brazilianul își dorește să își continue cariera la Real Madrid, însă totul ține de dorința clubului. 

În timpul unui interviu acordat în campania electorală pentru președinția lui Real Madrid, Florentino Perez a fost întrebat și despre situația lui Vinicius Junior. Președintele clubului din capitala Spaniei le-a mărturisit reporterilor spanioli că își dorește ca brazilianul să rămână la Real Madrid.

Nu știu dacă va semna prelungirea contractului, dar, dacă mă întrebați pe mine, sper că va rămâne, pentru că este unul dintre cei mai buni jucători din lume”, a spus Florentino Perez. 

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