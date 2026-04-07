Capello și Boban au aflat în studioul Sky de moartea lui Mircea Lucescu. Cum au reacționat cei doi
Decesul lui Mircea Lucescu a făcut înconjurul lumii. Vestea tristă a fost comentată intens în țările în care "Il Luce" a reușit mari performanțe.

Vestea morții lui Mircea Lucescu a venit și în studioul italienilor de la Sky Sport, înainte de seara de Champions League. Printre invitați s-au numărat legendarul antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) și  fostul mare fotbalist croat Zvonimir Boban (57 de ani).

"O persoană grozavă. Îi plăcea mereu să vorbească despre fotbal, dar nu numai. Mereu mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu el. Despre cariera lui de antrenor vorbesc de la sine numerele", a spus Fabio Capello, câștigător al Ligii Campionilor cu AC Milan, cvintuplu campion al Italiei și dublu campion al Spaniei cu Real Madrid.

Zvonimir Boban, fotbalist cu 4 titluri în Serie A cu AC Milan, dar și o Ligă a Campionilor, a spus: "O persoană foarte plăcută, cu picioarele pe pământ. Un profesor în fotbal, care a studiat din greu și a iubit fotbalul italian. Un om extraordinar".

L'Equipe, Marca și Gazzetta dello Sport, elogii pentru Mircea Lucescu

La Gazzetta dello Sport: "A murit un vizionar al fotbalului. Mircea Lucescu a fost antrenor la Pisa, Inter și Brescia. Un adevărat Nikola Tesla al fotbalului, Lucescu a câștigat 36 de trofee în carieră, printre care și Cupa UEFA cu Șahtior".

Marca: "Mircea Lucescu fusese internat după ce i s-a făcut rău la un antrenament al echipei naționale. Lucescu a fost un om care a revoluționat fotbalul din România".

L'Equipe: "A murit Mircea Lucescu, antrenorul care a cucerit 36 de trofee pe parcursul unei cariere de 45 de ani. A fost o legendă pentru fotbalul românesc, dar și pentru cel european. Și-a dedicat întreaga viață fotbalului, până în ultimul moment".

Daily Mail"Marele antrenor român Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Lucescu a fost un obișnuit să câștige trofee pe bandă rulantă, atât ca jucător, cât și ca antrenor. El a fost internat în spital după ce a suferit un infarct".

CSB Sports"Legendarul antrenor Mircea Lucescu s-a stins în spital, fiind internat după infarctul suferit vineri. A câștigat 36 de trofee în carieră, fiind pe locul 3 în clasamentul all-time al antrenorilor. După Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (38)".

Mircea Lucescu a murit

Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde era internat de mai multe zile din cauza problemelor cardiace apărute la scurt timp după ratarea calificării la Cupa Mondială cu echipa națională.

Din nefericire, la scurt timp după ce a suferit un infarct miocardic acut, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid, iar antrenorul a murit marți seară, în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului
Și-a prevestit Mircea Lucescu moartea? Declarația tulburătoare făcută în urmă cu doar șase luni
Reacții după moartea lui Mircea Lucescu | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”
Ultimul mesaj al lui Mircea Lucescu pentru jucătorii naționalei
Sporting - Arsenal 0-1, pe Sport.ro! „Tunarii” obțin un succes uriaș în prelungiri
Real Madrid - Bayern Munchen 1-2, prima ”finală” din sferturile Champions League! Bavarezii, cu un pas în semifinale!
Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum"

Amenințare directă: ”Dacă se întâmplă ceva cu nea Mircea, nu mă mai oprește nimeni!”

Mircea Lucescu a murit! Doliu în fotbalul românesc

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”

Hakan Calhanoglu, cutremurat de moartea lui Mircea Lucescu! Mesajul transmis de starul lui Inter

Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE ”Multiple semne de accidente vasculare și focare de trombembolism pulmonar”

Și-a prevestit Mircea Lucescu moartea? Declarația tulburătoare făcută în urmă cu doar șase luni
Ultimul mesaj al lui Mircea Lucescu pentru jucătorii naționalei
Mesaj tulburător după moartea lui Mircea Lucescu: ”Mulțumesc pentru tot, tată!”
Reacții după moartea lui Mircea Lucescu | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”
Ce moment! După decesul lui Mircea Lucescu, două echipe au făcut pace
Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"
Un italian, un croat și doi români. Răducioiu a făcut topul 'oamenilor cultivați' cu care a lucrat în fotbal
„Messi a jucat mergând până în semifinale!” Declarație inedită a lui Fabio Capello înainte de finala Mondialului
Cum a protestat marele Fabio Capello, fost selecționer al Rusiei, față de invazia din Ucraina
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

