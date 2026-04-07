Capello și Boban au aflat în studioul Sky de moartea lui Mircea Lucescu. Cum au reacționat cei doi

Capello și Boban au aflat în studioul Sky de moartea lui Mircea Lucescu Vestea morții lui Mircea Lucescu a venit și în studioul italienilor de la Sky Sport, înainte de seara de Champions League. Printre invitați s-au numărat legendarul antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) și fostul mare fotbalist croat Zvonimir Boban (57 de ani). "O persoană grozavă. Îi plăcea mereu să vorbească despre fotbal, dar nu numai. Mereu mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu el. Despre cariera lui de antrenor vorbesc de la sine numerele", a spus Fabio Capello, câștigător al Ligii Campionilor cu AC Milan, cvintuplu campion al Italiei și dublu campion al Spaniei cu Real Madrid. Zvonimir Boban, fotbalist cu 4 titluri în Serie A cu AC Milan, dar și o Ligă a Campionilor, a spus: "O persoană foarte plăcută, cu picioarele pe pământ. Un profesor în fotbal, care a studiat din greu și a iubit fotbalul italian. Un om extraordinar".

L'Equipe, Marca și Gazzetta dello Sport, elogii pentru Mircea Lucescu La Gazzetta dello Sport: "A murit un vizionar al fotbalului. Mircea Lucescu a fost antrenor la Pisa, Inter și Brescia. Un adevărat Nikola Tesla al fotbalului, Lucescu a câștigat 36 de trofee în carieră, printre care și Cupa UEFA cu Șahtior". Marca: "Mircea Lucescu fusese internat după ce i s-a făcut rău la un antrenament al echipei naționale. Lucescu a fost un om care a revoluționat fotbalul din România". L'Equipe: "A murit Mircea Lucescu, antrenorul care a cucerit 36 de trofee pe parcursul unei cariere de 45 de ani. A fost o legendă pentru fotbalul românesc, dar și pentru cel european. Și-a dedicat întreaga viață fotbalului, până în ultimul moment". Daily Mail: "Marele antrenor român Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Lucescu a fost un obișnuit să câștige trofee pe bandă rulantă, atât ca jucător, cât și ca antrenor. El a fost internat în spital după ce a suferit un infarct". CSB Sports: "Legendarul antrenor Mircea Lucescu s-a stins în spital, fiind internat după infarctul suferit vineri. A câștigat 36 de trofee în carieră, fiind pe locul 3 în clasamentul all-time al antrenorilor. După Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (38)".

Mircea Lucescu a murit Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde era internat de mai multe zile din cauza problemelor cardiace apărute la scurt timp după ratarea calificării la Cupa Mondială cu echipa națională. Din nefericire, la scurt timp după ce a suferit un infarct miocardic acut, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid, iar antrenorul a murit marți seară, în jurul orei 20:30.