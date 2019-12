Casele de pariuri au postat cotele pentru meciul CFR-ului cu Sevilla! Cat poti castiga daca mergi pe mana clujenilor

Mansa tur a partidei dintre CFR Cluj si Sevilla va avea loc pe 20 februarie 2020.

Casele de pariuri au prezentat cotele inaintea confruntarii din saisprezecimile Europa League. Sevilla este favorita certa si are o cota la calificare de doar 1.16, in timp ce echipa din Gruia a primit cota 4.75 pentru o eventuala calificare in optimi.

Bookmakerii au publicat si cotele meciului tur, care se va juca pe Stadionul "Dr. Constantin Radulescu". Clujenii au o cota de 4.20 pentru un eventual succes in meciul de acasa, in timp ce Sevilla are cota 1.85.

Partida tur se va juca pe 20 februarie 2020, iar returul va avea loc o saptamana mai tarziu.