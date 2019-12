Budescu la CFR Cluj? Reactia lui Dan Petrescu: "E magician, ce dracu sa fac?" Ce spune antrenorul despre fotbalistul Astrei

Budescu impresioneaza in acest sezon in tricoul Astrei.

Mijlocasul face spectacol in tricoul Astrei in acest sezon si are sase goluri marcate si tot atatea pase de gol. Gigi Becali si-a manifestat interesul pentru Budescu, spunand ca l-ar pune sa joace atacant la FCSB. Si Dan Petrescu a vorbit despre mijlocasul Astrei, spunand ca i-ar fi imposibil sa nu ii poata face loc in echipa in eventualitatea unui transfer:

"El e un fotbalist senzational, poate face diferenta oriunde, oricand. Doar ca e mai special. Si daca nu s-ar incadra, i-as face loc! Pai, daca-l vad pe unul in antrenamente ca e magician, ce dracu sa fac? Sunt nebun sa-l las rezerva? Ce, Hagi facea faza de aparare in nationala din 94? Dar nici nu trebuia, nu-l lasam noi sa se apere, ii ziceam sa stea sus mereu. Se mai intampla sa ma mai supar si-i ziceam lui Iordanescu: Nea Puiule, nu-l mai pune pe dreapta, mai muta-l si in stanga! Ca pe dreapta alerg eu pentru el! Sa mai alerge si Selymes!", a spus Dan Petrescu pentru gsp.