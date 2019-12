Echipele calificate in saisprezecimile Europa League! Cand are loc tragerea la sorti si cu cine poate pica CFR Cluj

CFR Cluj s-a calificat in saisprezecimile Europa League.

Tragerea la sorti va avea loc luni, 16 decembrie, ora 14:00.

Tragerea la sorti include cele 12 castigatoare ale grupelor, cele 12 echipe care au terminat pe locul secund si 8 echipe venite din Liga Campionilor.

Cluburile sunt impartite in doua urne. Cele 12 castigatoare ale grupelor Europa League si cele mai bune 4 echipe clasate pe locul 3 in Liga Campionilor vor fi intr-o urna, iar restul in cealalta.

Urnele vor arata in felul urmator

Urna 1:

Castigatoarele grupelor Europa League sunt: Sevilia, Malmo, Basel, LASK Linz, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Basaksehir, Braga, Manchester United.

Cele mai bune 4 echipe venite din Champions League: Ajax, Inter, Benfica si Salzburg

Urna 2:

Ocupantele locului 2 in grupele Europa League: APOEL, Copenhaga, Getafe, Sporting, CFR Cluj, Frankfurt, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, AS Roma, Wolves, Alkmaar.

Restul echipelor venite din Champions League: Club Brugge, Olympiakos, Sahtior si Leverkusen

Cand se vor disputa partidele din saisprezecimi

Mansa tur a partidelor din saisprezecimi se va juca pe 20 februarie, iar returul va fi pe 27 februarie.

CFR Cluj nu va putea pica in saisprezicimi cu Celtic, deoarece au facut parte din aceeasi grupa. In rest, orice echipa din prima urna poate da piept cu echipa din Gruia.