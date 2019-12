FC VOLUNTARI - CFR CLUJ, LIVE 20:00 | CFR are nevoie de victorie pentru a fi din nou lider! Voluntari a ajuns la 10 meciuri fara victorie in Liga 1! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna FC Voluntari - CFR Cluj pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro.

CFR Cluj ocupa locul 2 in clasamentul Ligii 1 cu 41 de puncte dupa 21 de meciuri. Echipa antrenata de Dan Petrescu are nevoie de victorie pentru a se instala din nou in fotoliul de lider, dupa ce Astra s-a impus cu 3-1 pe teren propriu in fata celor de la Academica Clinceni. Etapa trecuta, campioana Romaniei s-a impus in Gruia in fata celor de la Astra cu 2-0. Ardelenii au cel mai bun atac din Liga 1 si cea mai buna aparare. 44 de goluri marcate si 16 goluri primite.

De partea cealalta, FC Voluntari a ajuns la 10 meciuri consecutive fara victorie in Liga 1. Trupa lui Bergodi a inregistrat ultima infragere etapa trecuta in Banie cu FC "U" Craivoa dupa ce ilfovenii au condus cu 1-0. In meciul tur, CFR s-a impus pe teren propriu cu 5-0.



Dan Petrescu: "E incredibil ce joc bun au!"





Dan Petrescu a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Voluntari despre parcursul echipei. Antrenorul CFR-ului si-a laudat adversarul pentru jocul bun pe care l-a facut in ultimele meciuri, chiar daca a fost invinsa si este pe ultimul loc. De asemenea, Petrescu a vorbit si despre declaratia pe care a facut-o despre jucatorul Astrei, Constantin Budescu, comparandu-l pe atacant cu Lionel Messi.

"Ne-am antrenat bine saptamana asta, moralul a fost mai bun. Problema e cu deplasarea, sper sa reusim sa mergem cu avionul, nu mi-ar placea sa trebuiasca sa merg cu autocarul 6-7 ore inainte de meci.

In ultimele meciuri nu am reusit sa castigam in deplasare, mai ales dupa ce am venit din cupele europene. Acum nu mai venim dupa un meci din cupe, venim dupa un meci din campionat. Dupa ce au jucat cu noi, Voluntari au pierdut 8 meciuri si au facut 3 egaluri, nu au reusit sa castige. Ceea ce e curios ca in cele 8 meciuri pierdute, pe toate le-au pierdut la un gol diferenta. Cand au pierdut cu 2-1, au condus mereu.

E incredibil ce joc bun au. La meciul cu Craiova, sunt sigur ca nimeni nu urmareste, pentru ca noi vorbim mult, dar fotbal urmarim putin, au facut 30 de pase la rand, fara sa marcheze un gol. La meciul cu Viitorul au facut 20 de pase la rand si au marcat gol. Dar le lipseste ceva in aparare, sau pe final de meci. Ei, per total, domina toate meciurile. Au dominat pe Astra, pe Viitorul, iar ca si joc, Viitorul arata excelent.

In orice campionat din lume cand joaca prima cu ultima, s-au intamplat in 50% din cazuri sa castige ultima clasata. E clar ca jucatorii nu sunt la fel de concentrati ca atunci cand joci cu locul 2 sau locul 3, sau in cupele europene. Plus ca e ultimul meci, fiecare se gandeste la vacanta, a fost un an greu, frumos. Nu stiu daca la ora meciului vor avea capacitatea sa fie 100% si daca vom face mai ales un drum lung cu autocarul.

Probleme sunt, dar la ce lot avem, nu ar trebui sa fie o problema daca lipsesc cativa jucatori. Nu as schimba jocul pentru Budescu neaparat, pentru orice jucator care are talentul asta. Noi avem jucatori foarte buni. Are si meciuri in care nu joaca bine. Pana si Messi are meciuri in care nu joaca bine, nu e mereu perfect.

Nu l-am cerut pe Budescu, in niciun caz, nu se bate nimeni pentru el.

Urmeaza 3 evenimente. Ziua mea de nastere, meciul cu Voluntari si Craciunul. Pe mine ma intereseaza doar meciul cu Voluntari", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.



Echipele probabile:

FC Voluntari: Ramniceanu - Struna, Julio, Armas, Vlad, Gheorghe, Gorobsov, Ebralidze - Costin, Papazoglou, Capatana

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Itu, Hoban, Culio - Costache, Omrani, Paun