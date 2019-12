FC VOLUNTARI - CFR CLUJ 0-4 | "Nu ne-am uitat la clasament!" Declaratie senzationala a lui Deac la finalul meciului cu Voluntari! Cum a explicat MACELUL aplicat iflovenilor

CFR Cluj s-a impus cu 4-0 pe terenul celor de la Voluntari si este campioana de toamna. Formatia antrenata de Dan Petrescu a inceput in forta partida si a marcat inca din minutul 5 prin Susic. 9 miunute mai tarziu, Culio a marcat din penalty, iar in minutul 37 Deac a marcat cu o executie senzationala si a stabilit scorul pauzei. In partea a doua, Camora a marcat in minutul 90 si a stabilit scorul final al meciului. La finalul partidei, Deac a vorbit despre meci si despre modul cum a tratat Campioana Romaniei acest meci.



"Cel mai mult conteaza ca am tratat meciul serios, nu ne-am uitat la clasament, am intrat montati, am marcat repede si ne-am facut meciul usor. Dupa cum stiti Dan Petrescu pregateste foarte bine meciurile, in asemenea meciuri se vede maturitatea, am zis sa nu ne uitam dupa clasament, pentru ca daca te uiti in clasament poti sa ai multe surprize. Ma bucur ca am terminat anul cu bine, poate e cel mai bun sezon de cand sunt eu la CFR. Chiar inaintea meciului am vorbit ci Vinicius sa primesc mingea acolo. Eu sper sa se razgandeasca Culio, pentru ca daca ne uitam ce a facut el pentru CFR, este un fotbalist exceptional. I-am facut un cadou asa in avans lui Dan Petrescu, maine este ziua lui si mi-am dorit foarte mult sa castigam sa ii oferim aceasta victorie", a declarat Deac la finalul partidei.