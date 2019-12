Sa vina banii! Cei de la CFR Cluj si-au umplut conturile de sarbatori! Suma uriasa pe care o primesc de la UEFA dupa calificarea in primavara europeana

CFR Cluj a invins-o pe Celtic cu 2-0 si s-a calificat in primavara europeana.

Clujenii au facut inca o data istorie si sau calificat in saisprezecimile Europa League. Cu aceasta reusita, clujenii si-au asigurat o suma uriasa de bani din partea UEFA.

500.000 de euro reprezinta bonusul pentru depasirea fazei grupelor, 2.9 milioane de euro a fost prima pentru participarea in grupe, la care se vor mai adauga si banii pentru punctele obtinute in grupa. 570.000 de euro mai incaseaza CFR pentru cele 4 victorii, ceea ce inseamna ca un total de 5.67 milioane de euro vor intra in conturile clujenilor.

CFR Cluj a mai incasat in acest sezon 2.3 milioane de euro pentru ca au trecut trei tururi in Champions League, dupa ce le-au eliminat pe Astana, Macabi Tel Aviv si Celtic, iar pentru participarea in play-off-ul celei mai importante competitii la nivel de cluburi au mai incasat inca 5 milioane de euro. In play-off-ul Champions League, CFR Cluj a fost eliminata de Slavia Praga.

CFR Cluj a incasat si 1 milion de euro din marketing si 260.000 euro bonus pentru echipele campioane eliminate din Champions League.

Oficialii CFR-ului vor mai incasa peste 2 milioane de euro si pentru vanzarea de bilete si sponsorizarile pentru cele 3 partide jucate pe teren propriu.

Suma totala la care au ajuns clujenii este de 16.23 milioane de euro. CFR-ul inca mai poate castiga bani buni de la UEFA si daca se va califica in optimi va mai incasa inca 1.1 milioane de euro.

Calificarea in optimi: 1.1 milioane euro

Calificarea in sferturi: 1.5 milioane euro

Calificarea in semifinale: 2.4 milioane euro

Calificarea in finala: 4.5 milioane euro

Castigarea trofeului: inca 4 milioane euro