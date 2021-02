Barcelona poate da o SUPER LOVITURA pe piata transferurilor! Aguero vrea sa joace cu Messi pe Camp Nou! Detaliul de care depinde mutarea

Sergio Aguero a intrat in ultimele sase luni de contract cu Manchester City.

Starul argentinian a jucat in acest sezon de Premier League doar cinci meciuri pentru echipa lui Guardiola din cauza unor accidentari si nu a reusit sa marcheze niciun gol.

Este destul de clar ca Aguero nu isi va prelungi contractul cu echipa de pe Etihad si va pleca liber de contract la finalul sezonului, oficialii lui City cautand deja variante pentru a-l inlocui.

Jurnalistii de la Cadena SER anunta ca atacantul argentinian de 32 de ani ar dori sa semneze cu Barcelona, dar doar in conditiile in care Lionel Messi ar ramane pe Camp Nou.

Cei doi joaca impreuna de foarte multi ani la nationala Argentinei si sunt prieteni foarte buni in afara terenului, Lionel Messi fiind chiar nasul fiului lui Aguero.

Sergio Aguero a jucat in Spania pentru Atletico Madrid in perioada 2006-2011, cu care a castigat Europa League si Supercupa Europei in 2010.