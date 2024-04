Elevii lui Elias Charalambous și-au consolidat, astfel, poziția din fruntea clasamentului și și-au asigurat o diferență de șapte lungimi față de ocupanta locului secund, Universitatea Craiova.

Basarab Panduru face praf un jucător de la FCSB: ”Mă pune pe gânduri! Era mare fotbalist”

Basarab Panduru a vorbit despre Octavian Popescu, fotbalistul pe care Gigi Becali cerea în urmă cu doi ani nu mai puțin de 50 de milioane de euro pentru serviciile lui.

Fostul internațional român susține că Tavi Popescu ar trebui să-și pună câteva semne de întrebare, având în vedere că FCSB a mizat pe Eduard Radaslavescu în primul ”11” cu Farul Constanța.

Totuși, Radaslavescu a fost schimbat în minutul 28 cu Tavi - DETALII AICI

”Altceva mă pune pe gânduri. Cum ajunge Tavi Popescu rezerva lui Radaslavescu. Tavi Popescu să-şi pună şi mai multe întrebări. Tavi nu-şi pune întrebări, că el nu învaţă nimic.

Cum am ajuns eu care eram mare jucător acum un an, doi, să fiu rezerva lui Radaslavescu? Bă, cum am ajuns? Nu eşti convocat la U21”, a spus Basarab Panduru, potrivit OrangeSport.

FCSB - Farul Constanța 1-0

Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 82 de Adrian Șut, care s-a înălțat deasupra defensivei adverse și a reluat în poarta lui Alexandru Buzbuchi în urma centrării executate cu maximă precizie de Florinel Coman.

Confruntarea de la Ovidiu a mai fost marcată și de schimbarea din minutul 28 a lui Eduard Radaslavescu, înlocuit de Tavi Popescu, dar și de accidentarea lui Siyabonga Ngezana din partea secundă, schimbat cu Joyskim Dawa.