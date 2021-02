Continua criza pentru Lucescu in Arabia Saudita! Inca o INFRANGERE pentru Al Hilal dupa dezastrul din Supercupa iar presiunea din partea seicilor e din ce in ce mai mare

Al Hilal a facut inca un pas gresit in Arabia Saudita.

In ultimele 4 meciuri echipa lui Razvan Lucescu a facut 3 egaluri, 2-2 cu Al Batin, 0-0 cu Al Ahli si 1-1 cu Al Faysaly.

Mai mult, Al Hilal a pierdut si meciul din Supercupa Arabiei Saudite in fata marilor rivali de la Al-Nassr cu scorul de 3-0, fapt ce a starnit furia seicilor care conduc clubul.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, dupa aceasta infrangere s-a pus chiar problema demiterii antrenorului roman si inlocuirea lui cu legendarul Sami Al-Jaber.

Lucescu a ramas totusi pe banca echipei si pentru meciul cu Abha de pe teren propriu, pe care l-a pierdut insa cu scorul de 2-3.

In urma acestei infrangeri Al-Hilal a ratat sansa de a reveni pe primul loc in Arabia Saudita si ramane pe locul 2, la doua puncte in spatele liderului Al Shabab.

Ramane de vazut daca aceasta infrangere ii va fi fatala lui Razvan Lucescu sau daca seicii ii vor acorda in continuare incredere antrenorului care a castigat Liga Campionilor Asiei in sezonul 2018/2019.