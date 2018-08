RUDAR - FCSB, 18:30 | Dica, RELAXAT: "Nu e o drama daca nu ne calificam!" Cei mai periculosi adversari de la Rudar

Urmareste Rudar - FCSB azi pe www.sport.ro de la 18:30!

Nicolae Dica i-a studiiat pe slovenii de la Rudar si a identificat principalele pericole.

"Urmeaza o partida foarte importanta pentru noi pentru ca avem ca obiectiv calificarea in grupele Europa League. Rudar este o echipa buna, o echipa careia ii place sa aiba posesie si incearca sa joace un fotbal frumos. Joaca si pe contraatac pentru ca are fotbalisti de viteza de la mijloc in sus. Chiar daca au pierdut ultima partida oficiala (0-5 cu NK Maribor, n. red.), consider ca ne asteapta un meci foarte greu. Pe teren propriu sunt o echipa agresiva, care schimba des sistemele de joc in timpul meciului. Au avut partide in care au evoluat si in trei sisteme. Trebuie sa fim foarte concentrati pentru acest joc. Toti suntem dezamagiti dupa meciul slab cu Astra, dar trebuie sa uitam acea infrangere si sa dam totul pentru a castiga cu Rudar. Sper sa fi fost un accident meciul cu Astra", a spus Dica.

"Cei mai periculosi fotbalisti ai lor sunt cei din ofensiva, Radic, Tucic si Parfitt, jucatori de viteza care ne pot pune probleme pe contraatac. Deci trebuie sa fim foarte atenti la acest lucru. Vor fi schimbari in echipa fata de meciul cu Astra. Vad ca e o intreaga tevatura cu sistemul nostru de joc. Chiar daca jucam 4-3-3, se poate trece usor in 4-2-3-1 si pe faza ofensiva, si pe cea defensiva. La fel cum si invers e la fel de usor. Dinamica jocului se poate schimba. Important este ca noi sa ne miscam mai mult si sa cream mai multe posibilitati de a pasa purtatorului de balon. Gnohere este OK, nu e 100% din punct de vedere fizic pentru ca el a intrat doar de vreo 18 zile la antrenamente cu echipa. Dar el va fi in lot pentru partida cu Rudar", a adaugat tehnicianul.



Nicolae Dica a mentionat ca principalul obiectiv in acest moment este calificarea in grupele Europa League. "Drame sunt cand se intampla vreun deces in familie, nu la fotbal. Dar va fi o dezamagire daca nu ne-am califica in grupe. Ne dorim sa ne calificam, vom munci pentru asta si consider ca trebuie sa avem o alta atitudine de la meciul cu Rudar. Obiectivul principal in acest moment este calificarea in grupele Europa League pentru ca se stie ca vin bani de la UEFA, bani care ajuta bugetul echipei", a precizat el.

Echipa probabila FCSB: Balgradean - Benzar, Planic, Momcilovic, Morais - Pintilii, Ov.Popescu - Man, Morutan, Teixeira - Tanase

FCSB intalneste, joi, de la ora 18,30, in deplasare, echipa slovena NK Rudar Velenje, intr-o partida din prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa League.