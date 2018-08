RUDAR 0-2 FCSB | Man si Teixeira i-au ucis pe sloveni, stelistii promit un POTOP de goluri la retur, in direct la Pro TV! Toate fazele sunt aici

Urmarim si comentam impreuna RUDAR - FCSB pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

RUDAR 0-2 FCSB LIVE UPDATE



--FINAL DE MECI-- VEZI AICI REZUMATUL PARTIDEI

FCSB castiga fara mari emotii in Slovenia si se gandeste la derby-ul cu Dinamo din weekend. Saptamana viitoare are loc partida retur cu Rudar, in direct la Pro TV de la ora 21.30, iar echipa lui Dica poate sa faca scor cu micuta echipa slovena.

MIn 87. Tanase rateaza o noua ocazie uriasa din fata portii, insa rateaza sutul

Min 86. Morais incearca sa inscrie un gol extraterestru! A trimis din foarfeca de la marginea careului, mingea a trecut putin peste poarta.

Min 81. Teixeira este inlocuit cu Lucian Filip

Min 78. Qaka primeste si el galben

Min 77. Contraatac rapid al FCSB-ului, Man trimite cu exteriorul spre Tanase, scapat singur cu portarul, sutul pe jos este insa respins de Pridigar

Min 74. GOOOOOOOOOOOOOOL FCSB! Centrare in careul gazdelor, Teixeira reuseste preluarea si inscrie cu un sut cu stangul pe sub portar

Min 72. Corner batut scurt, centrarea este apoi deviata de Tanase insa mingea loveste transversala

Min 70. Dubla ocazie pentru FCSB dupa un contraatac rapid insa mai intai portarul si apoi un fundas blocheaza suturile lui Tanase, respectiv Teixeira.

Min 63. Accidentat in partida cu Astra la genunchi, Qaka s-a lovit acum la mana! Medicii i-a fixat degetul la marginea terenului.

Min 60. Gol anulat al lui Teixeira pentru un offside la Tanase

Min 58. Sut al lui Man de la marginea careului, mingea este deviata de 2 fundasi si se duce putin pe langa poarta

Min 55. Acelasi Tanase paseaza excelent in flanc, centrarea in fata portii este respinsa in corner

Min 54. Ocazie uriasa a FCSB-ului dupa cursa lui Tanase in flancul drept, centrarea in fata portii este respinsa greu de apararea lui Rudar.

MIn 52. Momcilovic trimite din lovitura libera periculos, Pridigar prinde mingea fara probleme.

Min 48. Sut din voleu spre poarta lui Balgradean, mingea se duce mult peste

Min 46. Dica face prima schimbare inca de la pauza - intra Florin Tanase in locul lui Gnohere

--PAUZA--

Min 45. Morutan pacaleste 2 adversari in careul advers, sutul din unghi cu stangul se duce peste poarta.

Min 40. Contraatac rapid al celor de la Rudar, 3 contra 2, Planici se pozitioneaza insa foarte bine si blocheaza ultima pasa

MIn 34. Perioada buna pentru Rudar, o noua centrare in careul FCSB-ului este reluata cu capul de Radic, Balgradean prinde

Min 28. Galben si pentru Teixeira dupa un fault la marginea careului advers.

Min 24. Centrare periculoasa in fata portii FCSB-ului, Radic nu ajunge la minge.

Min 18. Gnohere primeste cartonas galben pentru un fault din spate la mijlocul terenului.

Min 11. Centrare sutata la poarta lui Balgradean, goalkeeper-ul roman prinde fara emotii.

Min 5. GOOOOOOOOOOL FCSB! Centrare inalta in careul gazdelor, Man se inalta superb si inscrie cu o lovitura de cap imparabila!

Min 4. Muic primeste cartonas galben dupa o lovitura cu cotul

Min 3. Sansa pentru gazde, centrarea in careul lui Balgradean este prea lunga

A inceput partida!

Qaka, Morutan si Gnohere sunt titulari, Dica a schimbat si sistemul de joc!



Echipa de start FCSB: Balgradean, Benzar, Planic, Momcilovic, Jr.Morais, Pintilii, Qaka, D.Man, Morutan, Teixeira, Gnohere

Rezerve: Vlad, Balasa, Filip, Coman, Tanase, Jakolis, Ov. Popescu

Echipa de start Rudar: Rudar: Pridigar - Pusaver, Tomasevic, Vasijevic, Pisek - Muic - Parfitt-Williams, Trifkovic, Bolha, Tucic - Radic



Este cod portocaliu de furtuna la Velenje - a plouat toata ziua, in reprize de 20 de minute.

RUDAR - FCSB, ora 18:30, mansa tur a turului 2 preliminar din Europa League. FCSB isi incepe aventura europeana in Slovenia, contra modestei Rudar Velenje.

Rudar - FCSB va fi partida in care Dica va reveni la vechiul sistem. Antrenorul FCSB a incercat in prima etapa de campionat sistemul 4-3-3, insa va reveni la 4-2-3-1 dupa esecul cu Astra. Dupa criticile patronului, Nedelcu si Coman au sanse minime de a juca in meciul din Slovenia.

FCSB nu a pierdut niciodata prima "dubla" eliminatorie din startul unei campanii europene de cand echipa a fost preluata de Gigi Becali. De fapt, au trecut 32 de ani de cand Steaua a pierdut primele meciuri din startul unui sezon european.

Rudar, un fel de Viitorul al Sloveniei, echipa axata pe cresterea de tineri jucatori si vanzarea acestora, nu isi acorda prea multe sanse inaintea dublei cu FCSB.



"Nu m-am predat, dar hai sa fim sinceri. Daca ar fi sa ne calificam ar fi ceva senzational. Nu suntem nici pe departe la nivelul lor. Nu ne predam, dar sunt cel putin cu o clasa peste noi. Pentru noi e o realizare incredibila ca am ajuns in Europa. Am avut un noroc urias ca am intâlnit in turul 1 cu o echipa din San Marino", a declarat Marijan Pusnik, antrenorul lui Rudar. Declaratia i-a infuriat pe jurnalistii sloveni.

"Obiectivul principal acum este calificarea in grupele Europa League, pentru ca vorbim de bani importanti pentru bugetul echipei. Vor fi schimbari in sistemul de joc, se poate trece fara probleme de la 4-3-3 la 4-2-3-1 si invers. Important e sa invatam din critici si sper sa facem jocuri bune", a declarat Nicolae Dica.

Nicolae Dica i-a studiiat pe slovenii de la Rudar si a identificat principalele pericole.

"Urmeaza o partida foarte importanta pentru noi pentru ca avem ca obiectiv calificarea in grupele Europa League. Rudar este o echipa buna, o echipa careia ii place sa aiba posesie si incearca sa joace un fotbal frumos. Joaca si pe contraatac pentru ca are fotbalisti de viteza de la mijloc in sus. Chiar daca au pierdut ultima partida oficiala (0-5 cu NK Maribor, n. red.), consider ca ne asteapta un meci foarte greu. Pe teren propriu sunt o echipa agresiva, care schimba des sistemele de joc in timpul meciului. Au avut partide in care au evoluat si in trei sisteme. Trebuie sa fim foarte concentrati pentru acest joc. Toti suntem dezamagiti dupa meciul slab cu Astra, dar trebuie sa uitam acea infrangere si sa dam totul pentru a castiga cu Rudar. Sper sa fi fost un accident meciul cu Astra", a spus Dica.

"Cei mai periculosi fotbalisti ai lor sunt cei din ofensiva, Radic, Tucic si Parfitt, jucatori de viteza care ne pot pune probleme pe contraatac. Deci trebuie sa fim foarte atenti la acest lucru. Vor fi schimbari in echipa fata de meciul cu Astra. Vad ca e o intreaga tevatura cu sistemul nostru de joc. Chiar daca jucam 4-3-3, se poate trece usor in 4-2-3-1 si pe faza ofensiva, si pe cea defensiva. La fel cum si invers e la fel de usor. Dinamica jocului se poate schimba. Important este ca noi sa ne miscam mai mult si sa cream mai multe posibilitati de a pasa purtatorului de balon. Gnohere este OK, nu e 100% din punct de vedere fizic pentru ca el a intrat doar de vreo 18 zile la antrenamente cu echipa. Dar el va fi in lot pentru partida cu Rudar", a adaugat tehnicianul.

Nicolae Dica a mentionat ca principalul obiectiv in acest moment este calificarea in grupele Europa League. "Drame sunt cand se intampla vreun deces in familie, nu la fotbal. Dar va fi o dezamagire daca nu ne-am califica in grupe. Ne dorim sa ne calificam, vom munci pentru asta si consider ca trebuie sa avem o alta atitudine de la meciul cu Rudar. Obiectivul principal in acest moment este calificarea in grupele Europa League pentru ca se stie ca vin bani de la UEFA, bani care ajuta bugetul echipei", a precizat el.

Echipele probabile:

FCSB: Balgradean - Benzar, Planic, Momcilovic, Morais - Pintilii, Ov.Popescu - Man, Morutan, Teixeira - Tanase

Rudar: Pridigar - Pusaver, Vasiljevic, Tomasevic, Pisek - Parfitt Williams, Trifkovic

Partida retur va fi in direct la Pro TV pe 2 august de la ora 21.30.