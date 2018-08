FCSB - HAJDUK | A fost la Hajduk, acum a fost umilit pe National Arena: "Daca au nevoie de ajutor, sa ma sune!" Cei 7 stelisti care l-au impresionat

Antrenorul lui Rudar Velenje a fost cautat de croati dupa dubla cu FCSB. El a antrenat-o pentru cateva luni si pe Hajduk Split in urma cu 2 ani.

FCSB s-a calificat fara nicio emotie in turul 3 preliminar al Europa League dupa 6-0 la general cu Rudar Velenje. Antrenorul lui Rudar, Marin Pusnik, a acordat un interviu pentru presa din Croatia in care a vorbit despre dubla cu FCSB si la ce ar trebui sa se astepte Hajduk.

"Era clar (cine se califica) chiar si inainte de primul meci. Suntem atleti si tintim sa castigam fiecare meci insa bugetul nostru anual este de jumatate de milion de euro iar al lor este de 18 milioane, ceea ce arata clar diferenta de forta. Nu aveam nicio speranta realista de a-i elimina.



Daca au nevoie de vreo informatie (cei de la Hajduk), sa ma sune. Sunt fan Hajduk pentru totdeauna. Daca pot sa-i ajut, o fac cu placere.



Steaua este o echipa foarte puternica, mult mai buna decat Slavia (Sofia, echipa eliminata de Hajduk), iar Hajduk va avea multe probleme cu ei. Pot alinia oricand 2 echipe la fel de puternice, au multe variante si nu stii niciodata contra cui vei juca. Pot sa joace 4-3-3 sau 4-2-3-1, au un atac si un mijloc de geniu, misca mingea foarte rapid, insa au si individualitati de exceptie precum Coman, Tanase, Teixeira, Man, Morutan, Balasa, Planic.



Intr-un meci in cupele europene totul se poate schimba in cateva secunde. Cred ca sansele sunt egale. Va depinde mult de ce se va intampla in primul meci, atmosfera creata de fanii lui Hajduk va avea un rol important. Insa Steaua are un stadion de 50.000 de locuri si vor fi sprijiniti de multi oameni.



Nu vreau sa fiu eu cel care da sfaturi nesolicitate, pot spune insa ca Steaua are o echipa tanara care poate fi pusa pe picior gresit cu un pressing puternic si avansat, jucatorii tineri neavand suficienta experienta pentru a gestiona astfel de momente. Mai ales in deplasari, pe stadioane cu care nu sunt obisnuiti. Le doresc bafta celor de la Hajduk si sper sa treaca mai departe" a declarat Pusnik.