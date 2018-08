"TINETI minte acest nume! E Messi de Romania!" Noua perla FCSB atrage atentia lumii. VIDEO

Olimpiu Morutan a marcat primul gol pentru FCSB.

Pustiul de 1 milion de euro al lui Becali a impresionat cu prima reusita din tricoul ros-albastru, gol dupa ce a driblat 5 adversari.

Golul marcat de Morutan s-a viealizat pe Twitter si a ajuns in atentia jurnlistilor internationali.



"Un nou jucator ce ar putea fi noul star mondial in viitorul apropiat este Olimpiu Morutan de la Steaua Bucuresti. Golul pe care l-a inscris in Europa League a incantat publicul si pe toti fanii fotbalului.

Tanarul mijlocas ofensiv, care are doar 19 ani, s-a distrat cu defensiva lui Rudar si a inscris cu un sut genial", a scris publicatia Sportska Centrala din Serbia.



Gigi Becali incearca sa-l tina pe Morutan cu picioarele pe pamant.

"Morutan a dat gol a la Hagi. Stiti ce face Hagi la 16-17 ani, nu stiu daca se va mai naste unul ca Hagi. Asa mi-ar fi placut sa fie si Florinel, sa zica: 'Vreau sa muncesc, vreau sa fac!'. Se vede smerenia lui. Acum trebuie crescut incet incet. Nu trebuie jucat meci de meci ca poate greseste si se demoralizeaza. Nu-l critic, e copil. Nici Messi la 19 ani nu era asa tare. Alearga 12 km in fiecare meci. De cand a venit la Steaua a mai slabit 5 kilograme. In 2-3 ani o sa fie cu adevarat mare, mare, mare. Am vorbit cu impresarul lui si a zis ca si-a angajat nutritionist. El, la 19 ani si-a angajat nutritionist. El singur a cerut sa stea o ora in plus dupa antrenamente sa traga la poarta ca vrea sa dea goluri", a declarat Gigi Becali la ProX.