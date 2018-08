RUDAR - FCSB | Meci istoric pentru stelisti in Europa! Este prima oara cand li se intampla asa ceva

Dica, Man si Tanase se vor simti ca la liga a treia in Slovenia!

E cel mai mic stadion pe care joaca FCSB in istorie! Are doar doua mii de locuri. Vestea buna pentru jucatorii lui Dica e ca gazonul de la Velenje va arata perfect. Slovenii au grija de el zi si noapte.

"In spatele meu se afla si stadionul din acest oras care are doar 2300 de locuri si este cel mai mic din istorie pe care a jucat FCSB in Europa. Doar 25.000 de locuitori are orasul Velenje, jumatate din capacitatea Arenei Nationale" - Adrian Costeiu, reporter PRO TV.

Dica, Man si Tanase si-au luat cazare in alt oras. Au ales sa stea la 30 de kilometri de Velenje. FCSB se va intoarce in Romania, imediat dupa meci cu Rudar. Fotbalistii lui Dica vor face un singur antrenament in Slovenia, in ziua meciului. Returul cu Rudar Velenje e pe 2 august la PRO TV, de la 21.30.