Greseala care poate costa FCSB un nou titlu in Liga 1? Transferul anuntat de Becali, desfiintat in direct: "Nici daca m-ar impusca nu as face asta!"

FCSB este foarte aproape sa se desparta de Denis Alibec.



Atacantul a fost trecut pe linie moarta atat de conducere, cat si de staff-ul tehnic, imediat dupa ratarea titlului in sezonul trecut, insa pana acum nimeni nu venit cu oferta de 1,7 milioane de euro ceruta de FCSB.

Gigi Becali a anuntat ca a mai scazut din pretentii, este dispus sa-l cedeze si cu 1,4 milioane de euro, iar la Astra il da si cu un milion de euro.

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, este de parere ca Becali face o greseala uriasa daca va renunta la Alibec. In eventualitatea in care Alibec va pleca de la FCSB astazi, asa cum a anuntat Becali, Dica va ramane cu un singur varf de meserie in lot: Gnohere.

"E cel mai bun jucator de la Steaua, de departe. Nu l-as da nici m-ar impusca. Problema e ca nu are toate tiglele pe casa, dar trebuie sa i le pui. Cu smecherul ala de Sumudica, asta (n.red. Alibec) a dat rezultate incredibile", a declarat Dumitru Dragomir la ProX.