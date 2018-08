RUDAR - FCSB | Gnohere, gata pentru DEBUT! A dat gol si a facut SPECTACOL la antrenament. VIDEO 

Harlem Gnohere a ratat debutul de sezon cu Astra, iar ros-albastrii i-au acuzat lipsa.

Kilogramul in plus al lui Gnohere nu va mai fi o problema la partida cu Rudar din Europa League. Dica nu l-a inclus in lot pentru meciul cu Astra din prima etapa, atacantul fiind supraponderal dupa operatia suferita la finalul sezonului trecut.

Dica anunta ca Gnohere este ok si va fi inclus in lot.



"Este ok, clar nu este 100%, dar va fi in lot pentru meciul de maine", a spus Dica in conferinta.

La antrenament, Gnohere a fost extrem de activ la jocul de 5 contra 2, iar apoi a finalizat perfect o actiune de atac la jocul scoala organizat de Dica.

“Nu-l avem noi pe Gnohere? L-am lasat in afara lotului ca are un kg in plus. Nu va mai fi lasat in afara lotului. Dica nu trebuia sa il lase in afara lotului pentru acest meci. Am fost de acord la inceput, dar ne bazam pe Gnohere“, a declarat Becali la PROX dupa 0-1 cu Astra in Liga I.