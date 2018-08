RUDAR - FCSB | Dica nu renunta la sistemul 4-3-3, desi Becali nu e multumit: "Vor fi schimbari!" Ce decizie a luat

Nicolae Dica a explicat ce inseamna sistemul sau de joc.

Dica spune ca nu este nevoie sa schimbe sistemul de joc folosit in meciul cu Astra, 4-3-3, deoarece acesta se modifica oricum in timpul jocului in 4-2-3-1, cel cerut de Becali si folosit in sezonul trecut.

Dica anunta schimbari in echipa de start insa, acolo unde va reveni Gnohere, exclus din lot in meciul cu Astra din cauza greutatii.

"Cei mai periculosi fotbalisti ai lor sunt cei din ofensiva, Radic, Tucic si Parfitt, jucatori de viteza care ne pot pune probleme pe contraatac. Deci trebuie sa fim foarte atenti la acest lucru. Vor fi schimbari in echipa fata de meciul cu Astra. Vad ca e o intreaga tevatura cu sistemul nostru de joc. Chiar daca jucam 4-3-3, se poate trece usor in 4-2-3-1 si pe faza ofensiva, si pe cea defensiva. La fel cum si invers e la fel de usor. Dinamica jocului se poate schimba. Important este ca noi sa ne miscam mai mult si sa cream mai multe posibilitati de a pasa purtatorului de balon. Gnohere este OK, nu e 100% din punct de vedere fizic pentru ca el a intrat doar de vreo 18 zile la antrenamente cu echipa. Dar el va fi in lot pentru partida cu Rudar", a spus Dica.

La jocul de la antrenamentul oficial, jucatorii lui Dica au reusit o faza colectiva de toata frumusetea, cu Junior Morais in prim plan.