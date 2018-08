Reactia lui Zenga cand a fost intrebat de revenirea la FCSB: "De asta nici nu pot sa ies la o cafea cu Meme!" Ce spune antrenorul italian

Plecat de la Crotone la finalul sezonului trecut, Walter Zenga este primul nume pe lista FCSB-ului in cazul in care Nicolae Dica va fi dat afara. Becali a anuntat ca Dica ramane pana in primavara, insa o eliminare prematura din Europa League ar schimba situatia.

Zenga nu a dorit sa spuna daca ar reveni la FCSB si a dezvaluit ca doreste sa evite orice speculatie.

"Eu, din cauza acestor lucruri, ma fortez sa stau acasa. Pentru ca eu, din punctul meu de vedere, m-as fi dus la FCSB sa ma uit la niste antrenamente sau la Dinamo, unde e Bratu, la Oprita, persoane pe care le cunosc bine. Dar stiu bine ca daca misc un deget, toata presa incepe <<s-a dus acolo pentru ca Dica va fi dat afara, pentru ca asta>>. Nici sa ies in oras sa beau o cafea cu Meme nu pot, pentru ca nu vreau ca nimeni sa zica asa.

Vorbim de persoane pe care le cunosc foarte bine. Dica a fost fotbalistul meu, dar el stie bine meseria de antrenor. Poti sa fii dat afara intr-o zi sau poti sa ai o gramada de zile, asta nu e problema" a spus Walter Zenga pentru Prosport.