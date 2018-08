RUDAR - FCSB | Veste URIASA pentru Gnohere: fratele sau s-a transferat la Sevilla pe 15 milioane euro! Urmeaza debutul la nationala mare a Frantei

Harlem Gnohere a primit o veste uriasa inaintea partidei cu Rudar din Europa League. Urmareste AICI LIVE!

Fratele mai mic al lui Harlem Gnohere, Joris Gnagnon s-a transferat de la Rennes la Sevilla pentru 15 milioane de euro!

Gnagnon e international francez U21 si a semnat un contract pe 5 ani cu echipa spaiola. Fratele lui Gnohere a avut parte de o ascensiune fulminanta. El a ajuns in 2014 la academia lui Rennes, iar in 2016 si-a facut debutul la echipa de seniori. El a avut 79 de aparitii in prima liga franceza si in Cupa Frantei, reusind 4 goluri.

Micul "Bizon" este fundas central. El este una din marile sperante ale fotbalului francez si poate debuta in scurt timp la nationala de seniori, proaspat castigatoare a Cupei Mondiale din Rusia.

"Vamos Gnagnon" a postat Gnohere pe retelele de socializare inaintea partidei cu Rudar din Europa League.

Urmareste aici Rudar - FCSB LIVE!