RUDAR - FCSB | Declaratia total neasteptata a antrenorului slovenilor inaintea meciului: "Hai sa fim sinceri!" Jurnalistii prezenti i-au reprosat discursul

Antrenorul celor de la Rudar este resemnat inaintea meciului cu FCSB.

Marijan Pusnik, antrenorul slovenilor de la Rudar Velenje, a surprins in conferinta de presa sustinuta cu o zi inaintea partidei tur. El a mentionat diferenta de valoare intre cele 2 echipe, jurnalistii sloveni reprosandu-i ca s-a resemnat inca dinaintea primului meci.

"Trebuie sa fiti pregatiti sa vedeti o echipa puternica a adversarilor. Cel mai ieftin jucator al lor valoreaza cât trei bugete de-ale noastre. I-am urmarit pe cei de la Steaua si au patru-cinci individualitati. Sunt tineri, agresivi, tehnici si foarte puternici.



Nu m-am predat, dar hai sa fim sinceri. Daca ar fi sa ne calificam ar fi ceva senzational. Nu suntem nici pe departe la nivelul lor. Nu ne predam, dar sunt cel putin cu o clasa peste noi. Pentru noi e o realizare incredibila ca am ajuns in Europa. Am avut un noroc urias ca am intâlnit in turul 1 cu o echipa din San Marino" a declarat Marijan Pusnik intr-o conferinta de presa.

Partida retur va fi in direct la Pro TV pe 2 august de la ora 21.30.