RUDAR - FCSB | Solutie de ULTIMA ORA pentru Dica? Jucatorul aflat deja in curtea FCSB poate fi legitimat

Inaintea meciului cu Rudar din Europa League, Dica i-a cerut transferuri lui Becali.

FCSB a avut parte de un debut slab in Liga I, infrangere 0-1 cu Astra. Acum, vicecampioana joaca cu Rudar in preliminariile Europa League, iar Dica i-a cerut intariri lui Gigi Becali.

Junior Morais a fost criticat de Becali dupa meciul cu Astra, insa brazilianul va primi credit in continuare. La FCSB a revenit Iasmin Latovlevici, cel care se antreneaza cot la cot cu ros-albastrii in aceasta vara, pana cand isi va gasi echipa. El poate fi legitimat in orice moment de FCSB, chiar daca Becali a fost reticent in privinta revenirii sale. "nu e tanar ca sa merite sa investesc in el", a motivat Becali.

Acum Dica nu pare atat de convins ca Latovlevici nu ar putea fi de ajutor. "Momentan nu am discutat despre el, se antreneaza cu noi", a spus Dica in conferinta.

La antrenamentul oficial pentru partida cu Rudar, Latovlevici a fost implicat in exercitiile elevilor lui Dica.