Primele declaratii ale lui Bergodi dupa UMILINTA cu Lokomotiv Tblisi! Explicatiile italianului pentru eliminarea rusinoasa din Europa League

Universitatea Craiova a pierdut in deplasarea de la Lokomotiv Tbilisi, 2-1 si a fost eliminata inca din primul tur al preliminariilor Europa League.

Oltenii au fost umiliti de Lokomotiv Tbilisi in primul tur al preliminariilor Europa League. Primul sut al jucatorilor lui Cristiano Bergodi pe poarta adversarului a venit in minutul 67, cand Koljic a trimis in bara.

Cristiano Bergodi a vorbit la finalul meciului despre infrangerea suferita in Georgia, dezamagit de rezultatul meciului, insa multumit de cum s-a prezentat echipa in prima repriza.

"Dezamagire mare, ne doream sa trecem, din pacate am pierdut si nu am facut un meci prea reusit. Singurul repros e ca in deplasare luam doua goluri pe contraatac si m-a deranjat asta.

Asta a fost, mergem in continuare inainte, vom vedea. In prima repriza am controlat jocul, dar am ales solutiile gresit. Parea ca am controlat meciul, in a doua repriza, la situatiile pe contraatac am iesit, ne-au gasit dezechilibrati si ne-au dat doua goluri.

La joc nu s-a pus problema ca a fost o echipa mai buna sau mai putin buna decat Craiova. Nu ne-a surprins, in prima repriza am controlat jocul, in a doua ne-au dat golurile, normal ca a fost greu sa ne revenim", a spus Cristiano Bergodi la conferinta de presa.