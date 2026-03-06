EXCLUSIV Mariko Daouda, aventurile unui african în România: "Iernile erau nasoale / Primarul mi-a dat 1000 $ pentru fiecare gol!" Colegii i-au pus nume de român, iar fanii i-au oferit praz

Mariko Daouda, aventurile unui african în România: "Iernile erau nasoale / Primarul mi-a dat 1000 $ pentru fiecare gol!" Colegii i-au pus nume de român, iar fanii i-au oferit praz Fotbal intern Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"
Mariko Daouda a stat de vorbă cu Sport.ro.

Mariko Daouda Romania interviu Craiova Dinamo FC Argeș Superliga
Anii au trecut peste Liga 1 și peste fostul fundaș Mariko Daouda, cunoscut în special pentru experiența de la Universitatea Craiova, dar microbiștii nu au uitat numele africanului care acum s-a stabilit în țara natală, în Coasta de Fildeș, unde și-a deschis o academie de fotbal.

Trecut în poziția antrenorului care vrea să șlefuiască tinerele talente, Daouda luptă să scoată la suprafață puștii care pot să strălucească și să le croiască drum poate chiar către România, în speranța că pot atinge cel puțin nivelul la care a ajuns el.

Mariko Daouda, printre cei mai cunoscuți străini din Liga 1 

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, carismaticul african care l-a făcut pe fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, să dorească să îl cunoască personal, s-a întors în timp și și-a amintit de cele mai frumoase momente în țara noastră.

A rememorat modul în care l-au primit fanii olteni într-un cantonament, cu tradiționalul praz, dar și cum primarul Solomon i-a promis o primă de câte 1000 de dolari pentru fiecare gol marcat.

Primarul Craiovei, Antonie Solomon, i-a dat 1000 de dolari pentru fiecare gol

A învățat româna de unul singur, limbă pe care o stăpânește foarte bine și acum, la mai bine de 15 ani de la plecarea de la noi, iar frigul năprasnic pe care îl simțea în cantonamente îi dă și acum frisoane, doar când își amintește.

”(N.r. – Ai mai ținut legătura cu cineva din România?) Nu prea am mai ținut legătura cu cei pe care i-am cunoscut în România. Mai vorbeam cu Papură din când în când, Alin Chița... mai vorbim.

Ultima dată am vorbit chiar cu Papură. Am pus o poză pe Facebook și mi-a trimis un mesaj. I-am răspuns.

(N.r. – E și o legătură specială pe care o ai cu România, unul dintre băieții tăi s-a născut când tu jucai la Craiova) Am patru copii, o fată și trei băieți. Da, unul dintre băieți s-a născut când jucam la Craiova, dar nu e cetățean român, a fost foarte greu cu legislația din România.

(N.r. – Prima cea mai frumoasă amintire pe care o ai din România...) Cea mai frumoasă amintire a mea cred că e atunci când am fost la primar acasă, la Solomon. M-a primit la el acasă, cu familia, cu soția, cu copiii. Am mâncat la el acasă, pentru mine a fost ceva frumos!

A vrut să mă cunoască, am avut o relație bună cu el. Mi-a spus că îmi dă 1000 sau 2000 de dolari pentru fiecare gol. Am dat două goluri și mi-a dat banii! Parcă am marcat cu FC Național și cu Oțelul Galați.

Mai țin minte că eram în cantonament cu Craiova, iar fanii m-au așteptat cu praz (n.r. – râde)! Am primit și pașaport de oltean.

Aveam și nume românesc, mi se spunea Marian. Marian, de la Mariko (n.r. – râde).

(N.r. – Au fost cele mai frumoase momente din cariera ta la Craiova?) A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea de fotbalist. Eram o echipă bună, aveam și rezultate, aveam și jocuri.

Mariko Daouda: "Poate voi veni în România!"

Te-ai gândit să te stabilești în România după ce te-ai retras?
Da, da, da! Când eram în România... făcusem șapte ani în România și voiam să iau cetățenia, dar până la urmă n-am mai putut să o iau. Trebuia să rămân în România. Dacă luam cetățenia, rămâneam acolo.

Poate te întorci, să antrenezi în România!?
Eu încerc acum să fac anumite etape, să iau licențele de antrenor. Poate voi veni în România să perfecționez, să iau Licența Pro. Asta am în cap acum!

Cum a învățat Mariko Daouda limba română

Vorbești și acum, după mai bine de 15 ani, foarte bine română. Cum ai învațat limba?
Am învățat de pe teren, de pe stradă, din taxi... . Nu am avut profesor de română, am învățat din auzite.

Cea mai frumoasă amintire din România?
Când s-a născut copilul meu acolo! Jucam cu CFR Cluj, am câștigat meciul, iar când eram în autocar, după meci, m-a sunat soția să îmi spună că naște. Le-am făcut cinste băieților de la echipă apoi, așa e la Craiova, acolo (n.r. – râde).

Cum ți se păreau iernile în România, tu venind din Africa?
Nasoale! A fost foarte greu pentru mine. Am văzut recent că un meci al FC Argeș s-a jucat pe ninsoare, totul era alb! A fost foarte greu pentru mine, mai ales când mergeam în cantonament, la Brașov. Dar, așa e în România cu frigul. M-am obișnuit apoi, am jucat multe meciuri pe frig.

Ai impresionat în România cu frizurile tale de stil african. Era ceva nou pentru români atunci, aveai dreduri)
Da, mi le făcea soția. Ea îmi făcea părul, acasă. Era ceva ce mă diferenția de ceilalți jucători ca stil. Asta e o tradiție în Coasta de Fildeș, cu părul. Mi-a purtat noroc, am și dat câteva goluri în România”.

Mariko Daouda a jucat în cupele europene cu Dinamo

Mariko Daouda a adunat peste 100 de meciuri în România, pentru echipele la care a jucat, pentru Universitatea Craiova, Dinamo, FC Argeș și CS Mioveni. Cu clubul din ”Ștefan cel Mare” a evoluat chiar și în cupele europene.

A fost rezervă în celebra partidă cu Everton, scor 5-1, dar a fost pe teren în duelul de tristă amintire cu Marseille, din Franța, scor 1-2, după ce lui Octavian Chihaia i s-a anulat un gol perfect valabil la ultima fază.

