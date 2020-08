Programul pentru Liga 2 a fost stabilit! Pandurii Tg. Jiu a castigat la Comisia de Recurs si va juca in noul sezon! Cu cine joaca Rapid, Petrolul si FC U Craiova in prima etapa

Astazi a avut loc tragerea la sorti pentru a se stabili ordinea meciurilor si datele de desfasurare a etapelor din noul sezon de Liga 2.

In urma tragerii la sorti, echipele si-au aflat adversarii, iar prima etapa va incepe chiar la finalul saptamanii in curs.

Pandurii Targu Jiu a castigat la Comisia de Recurs dupa ce s-a hotarat in cadrul Comisiei de Disciplina si Etica sa nu primeasca acordul pentru a juca in Liga 2 din cauza datoriilor financiare si va juca in noul sezon.

In cadrul tragerii la sorti, numarul 5 nu a fost extras, fiind locul liber din acest sezon, astfel ca in fiecare etapa, echipa care trebuia sa intalneasca clubul care ar fi tras numarul 5 va sta.

In prima etapa, CSM Resita este echipa care va sta pe margine.

Programul primei etape:

Viitorul Pandurii Targu Jiu – Rapid

CSM Slatina – Dunarea Calarasi

Fotbal Comuna Recea – FK Csikszereda

U Craiova 1948 SA – Ripensia Timisoara

CSM Resita sta

Petrolul Ploiesti – Farul Constanta

Aerostar Bacau – Universitatea Cluj

ASU Politehnica Timisoara – CS Mioveni

SCM Gloria Buzau – Concordia Chiajna

Unirea Slobozia – Turris Oltul Turnu Magurele

Metaloglobus Bucuresti – Pandurii Targu Jiu