Bergodi, mai NERVOS ca niciodata dupa ce a devenit LIDER in Liga 1: "10 victorii in 11 meciuri, toata lumea spune ca Bergodi e prost!" Atat vreau sa spun 

Cristiano Bergodi se simte vinovat dupa esecul de la Tbilisi, insa nu este de acord cu atitudinea unor persoane din anturajul echipei care strica atmosfera.

Cristiano Bergodi (55 de ani) a declarat ca este multumit de victoria echipei sale, dar si de faptul ca au revenit pe primul loc datorita celor 12 puncte acumulate pana acum. Antrenorul italian a sesizat greseala mare din aparare a echipei sale, situatie de care ilfovenii au profitat si i-au egalat pe olteni.

Pana la urma Craiova a reusit sa se impuna cu scorul de 2-1 dupa executia superba din lovitura libera a lui Alexandru Cicaldau.

Totusi, Bergodi a fost destul de vehement in finalul partidei, acuzand faptul ca anumite persoane din anturajul echipei strica atmosfera buna care s-a creat dupa cele patru victorii consecutive din campionat:

"In acest moment nu suntem la maximum. Suntem la inceputul campionatului, am intalnit o echipa buna. Cand pleaca pe contraatac are jucatori buni, i-am analizat cu FCSB si cu celelalte echipe. Ma bucur, e a patra victorie si asta ne da incredere. Am facut o prima repriza asa si asa, dar in a doua repriza cred ca ne-am creat ocazii si am meritat victoria. Imi felicit jucatorii.

Am vorbit in vestiar cu staff-ul tehnic ca am iesit prost la acea respingere a lui Balasa. Ne-am pozitionat gresit si vreau sa vad din nou bine actiunea pentru a analiza care a fost greseala. E foarte greu pentru orice echipa la un corner cand e mingea pe bara a doua. Trebuie sa te uiti si la minge si la adversar. Trebuia sa fie cineva acolo, erau trei jucatori de la Voluntari.

Nu e nimic usor in fotbal, am castigat, dar normal ca trebuie sa reglam niste lucruri.

L-am schimbat pe Nistor pentru ca a incercat sa introduc un al doilea atacant. Mi se parea ca Cicaldau sta bine si poate da un gol din lovitura libera, cum a si dat. Am incercat sa il schimb pe Nistor, dar el e un jucator foarte important, nu e niciun fel de problema. El are si problema asta de alergie cu ambrozia si probabil ca il influenteaza. E un jucator foarte bun si va reveni si el, nu e niciun fel de problema.

Imi pare foarte rau ca am iesit din Europa, acolo probabil ca am gresit toti si primul am fost eu. Probabil ca am subestimat aceasta echipa, dar ei au dat-o afara si pe Dinamo Moscova. Am iesit, am fost eu vinovat, dar am avut aici 11 meciuri si 10 victorii. Dar toata lumea spune ca Bergodi e un prost si ca echipa nu merge. 10 victorii in 11 meciuri, daca asta e o problema... Bergodi e vinovat si asta nu e niciun fel de problema. Atmosfera din jur nu imi place deloc. Macar suporterii sa ne injure daca nu jucam bine sau sa ne aplaude daca jucam bine, dar suporterii, nu alte persoane din anturajul echipei", a declarat Cristiano Bergodi la finalul partidei.