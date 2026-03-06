Conducerea echipei și antrenorul Cristi Chivu l-au ales, potrivit PMGSport, pe Guglielmo Vicario drept succesor în poarta „nerazzurrilor”.

Contractul portarului elvețian Yann Sommer expiră în vara acestui an, iar parcursul său pe Giuseppe Meazza se apropie de sfârșit. Deși a fost un element de bază în ultimele sezoane, nivelul ridicat spre care aspiră echipa a forțat conducerea să caute o soluție pe termen lung.

Sursa citată mai sus notează că viitorul număr unu din poarta lui Inter nu trebuie să aibă doar reflexe excelente, ci și o personalitate puternică. Noul portar va avea misiunea de a gestiona presiunea uriașă din Serie A și Champions League, de a continua moștenirea unor nume legendare precum Walter Zenga, Julio Cesar sau Samir Handanovic, și de a se integra perfect în mecanismele tactice gândite de antrenorul român Cristi Chivu.

Guglielmo Vicario, profilul perfect pentru sistemul milanezilor

Alesul conducerii nerazzurre este Guglielmo Vicario, actualul portar al celor de la Tottenham Hotspur. Evoluțiile sale la cel mai înalt nivel în Premier League, combinate cu experiența solidă acumulată deja în fotbalul italian în perioada petrecută la Empoli, îl fac candidatul ideal.

Vicario reprezintă prototipul portarului modern, crede sursa citată mai sus. Agilitatea sa, siguranța la ieșirile din poartă și abilitatea excelentă de a juca balonul cu piciorul sunt calități pe care Cristi Chivu le consideră esențiale pentru faza de construcție a echipei sale.

Mutarea nu va fi însă una ușoară. Tottenham nu este dispusă să renunțe fără luptă la unul dintre cei mai importanți jucători ai lotului, motiv pentru care negocierile se anunță extrem de complexe și costisitoare. Chiar și așa, Inter pare determinată să facă eforturile financiare necesare pentru a-și asigura semnătura celui considerat în prezent cel mai bun portar disponibil pe piață.