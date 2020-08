Craiova i-a speriat pe cei de la Lokomotive Tbilisi! Ce spune antrenorul georgienilor

Oltenii vor juca in deplasare, contra lui Lokomotive Tbilisi, astazi, de la ora 20:00.

Antrenorul georgienilor, Giorgi Chiabrishvili , se teme de echipa pregatita de Cristiano Bergodi, chiar daca vor juca pe teren propriu.

Lokomotive Tbilisi nu este una dintre echipele puternice pe care Universitatea putea sa le intalneasca, iar antrenorul lor stie acest lucru.

"Echipa se pregătește ca de obicei pentru un meci, iar majoritatea jucătorilor sunt sănătoși. Cert este că am dat peste cel mai puternic dintre cei patru adversari posibili și nu este chiar rău, deoarece este o provocare pentru echipa noastră și un fel de test pentru a vedea la ce nivel suntem acum", a spus antrenorul lui Tbilisi inaintea meciului din preliminariile Europa League.

Chiabrishvili a mai spus ca si-a studiat in detaliu adeversarul si ca le va oferi toate detaliile jucatorilor sai.

"Am studiat amanuntit adversarul si am avut timp sa oferim toate informatiile jucatorilor nostri in detaliu. Acum, principalul lucru este ceea ce va fi pe teren si cum vom putea sa punem in practica planul tactic.

Noi vom juca fara presiune, muncim in fiecare zi pentru a imbunatati calitatea jocului nostru", a declarat Giorgi Chiabrishvili.