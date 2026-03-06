Ziua și schimbarea de antrenor pentru Radu Drăgușin! Românul poate fi instruit de un fost mare nume din Liga 1

Ziua și schimbarea de antrenor pentru Radu Drăgușin! Românul poate fi instruit de un fost mare nume din Liga 1 Premier League
Continuă criza la Tottenham Hotspur.

radu dragusinRoberto de ZerbiIgor TudorTottenham
În ciuda numirii lui Igor Tudor în locul lui Thomas Frank, echipa londoneză nu reușește să iasă din impas, iar supraviețuirea în campionat a devenit prioritatea principală.

Croatul a pierdut primele sale trei partide ca antrenor, iar Tottenham ocupă locul 16 înainte de etapa a 30-a. La debutul său, a pierdut drastic cu rivala Arsenal, scor 1-4. 

În acest context, se discută deja despre o schimbare de antrenor, iar numele fostului „ceferist” Roberto De Zerbi câștigă tot mai mult teren.

Roberto De Zerbi îl poate înlocui pe Igor Tudor la Spurs

Italianul, recent liber de contract după despărțirea de Olympique de Marseille, este apreciat pentru stilul său ofensiv, pe care l-a mai demonstrat în Premier League, la Brighton.

Tudor ar putea fi demis după următoarele meciuri, informează publicația britanică The Telegraph, iar decizia finală va fi luată de conducere înainte de pauza internațională.

Între timp, Tottenham continuă să se lupte cu seria de cinci înfrângeri consecutive și 11 etape fără victorie în Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO.

Pentru Spurs urmează un duel de foc în UCL, unde va da piept cu Atletico Madrid. Cele două formații se vor întâlni marți, 10 martie, nu mai devreme de ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

