Cine este și cu ce se ocupă Ilie Ștefan Drăgan, rivalul lui Răzvan Burleanu la șefia FRF

Pentru alegerile din 18 martie, care vor stabili conducerea Federației Române de Fotbal și componența Comitetului Executiv, actualul președinte Răzvan Burleanu are un singur contracandidat, în persoana lui Ilie Ștefan Drăgan. 

Profesor de educație fizică și antrenor de fotbal, Drăgan este implicat de ani buni în fotbalul juvenil din București și și-a mai încercat norocul la conducerea FRF în 2018.

Ilie Drăgan deține un club de juniori și a mai candidat în anul 2018

Drăgan a absolvit Liceul Sportiv „Sf. Pantelimon” și Facultatea de Educație Fizică și Sport și deține licență de antrenor UEFA.

În anul 2008 a fondat clubul de juniori „3 Kids Sport”, proiect prin a format numeroși copii și juniori.

Mai puțin cunoscut este faptul că acesta și-a depus candidatura la șefia FRF și în anul 2018. Atunci, Drăgan nu a obținut niciun vot.

În acest an, candidatura sa a fost validată de Comisia de verificare a dosarelor, iar Drăgan își propune din nou să îi ia locul lui Burleanu la Casa Fotbalului. 

Alegerile vor avea loc în Sala „Nicolae Dobrin”, iar rezultatul va decide dacă Burleanu va începe al patrulea mandat consecutiv sau dacă Drăgan va reuși să-l „detroneze”. TOATE DETALIILE AICI.

