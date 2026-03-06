Cine este și cu ce se ocupă Ilie Ștefan Drăgan, rivalul lui Răzvan Burleanu la șefia FRF

Profesor de educație fizică și antrenor de fotbal, Drăgan este implicat de ani buni în fotbalul juvenil din București și și-a mai încercat norocul la conducerea FRF în 2018.

Mai puțin cunoscut este faptul că acesta și-a depus candidatura la șefia FRF și în anul 2018. Atunci, Drăgan nu a obținut niciun vot.

În acest an, candidatura sa a fost validată de Comisia de verificare a dosarelor, iar Drăgan își propune din nou să îi ia locul lui Burleanu la Casa Fotbalului.

Alegerile vor avea loc în Sala „Nicolae Dobrin", iar rezultatul va decide dacă Burleanu va începe al patrulea mandat consecutiv sau dacă Drăgan va reuși să-l „detroneze".