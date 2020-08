Sampdoria s-a speriat de suma ceruta de Craiova pe Cicaldau! Ce jucatori aduc in locul acestuia

Italienii nu pot sa ofere suma ceruta de Craiova in schimbul internationalului roman si se reorienteaza pe piata transferurilor.

Alexandru Cicaldau (23 ani) evoluat in 40 de meciuri si a inscris 14 goluri in stagiunea precedenta, fiind remarcat de mai multe cluburi din Italia si Anglia. Sampdoria a fost echipa cea mai interesata de el, dar pretul cerut in schimbul sau li s-a parut prohibitiv italienilor. In urma izbucnirii pandemiei de coronavirus, bugetul clubului din Genova s-a micsorat cu aproape 40%, iar cele 10 milioane de euro cerute de Craiova in schimbul lui Cicaldau au inchis discutiile, italienii fiind dispusi sa cheltuiasca cel mult 4 milioane de euro pentru aducerea unui mijlocas central. In schimb, "blucerchiati" l-au transferat pe norvegianul Kristoffer Askildsen (Stabaek Fotball / 2.5 mil. euro / 19 ani) si incearca sa ii prelungeasca imprumutul tanarului italian Nicolo Francoforte (Juventus / imprumutat pentru 1.7 mil. euro, pentru 6 luni / 19 ani).

Alti mijlocasi centrali, precum Leonardo Capezzi (Salernitana), Valerio Verre (Hellas Verona), Antonio Palumbo (Ternana), Alessandro Gabbani (Vis Pesaro), Leonardo Benedetti (Vis Pesaro) si Andrea Tessiore (Vis Pesaro), s-au intors dupa imprumuturi si vor incerca sa il convinga pe Claudio Ranieri sa ii pastreze in lot pentru noul sezon. "Doria" ii mai are in lot pe mijlocasii centrali Albin Ekdal, Karol Linetty, Jakub Jankto, Ronaldo Vieira, Morten Thorsby, Mehdi Leris si Andrea Bertolacci. De asemenea, genovezii vor sa il repatrieze pe Omar El Kaddouri (PAOK Salonic / 30 ani / cotat la 1.5 mil. euro) si se intereseaza de Mikkel Damsgaard (Nordsjaelland / 20 ani / cotat la 6.5 mil. euro), un danez care poate evolua si ca mijlocas central.