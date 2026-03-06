Hagi, selecționer? Replica venită dinspre un antrenor important din Superliga României

Naționala României va fi condusă de Mircea Lucescu, însă informațiile privind un nou selecționer se răspândesc rapid. Indiferent de rezultatul tricolorilor din baraj, prinde tot mai mult contur varianta cu Gică Hagi antrenor al primei reprezentative. Echipa națională a jucat în 1998 la ultima ediție de CM, când a fost eliminată în optimi, 0-1 cu Croația - gol Davor Suker, din lovitură de la 11 metri. Hagi era la CM 1998 liderul primei reprezentative.

Actual patron al echipei Farul Constanța, fostul mare decar al naționalei României se află în cărți acum pentru postul de selecționer al României. Subiectul a fost dezbătut și de antrenorul echipei Petrolul Ploiești, Eugen Neagoe, vineri, într-o conferință de presă.

''Dacă Gică Hagi va prelua echipa națională eu îi doresc mult succes. Cu siguranță selecționerul trebuie întotdeauna susținut și ajutat, iar noi trebuie să avem încredere în permanență în selecționer'', a răspuns Neagoe, când a fost întrebat despre Gică Hagi.

Turcia și România se vor înfrunta în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026, joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe Beșiktaș Park din Istanbul.

În ultima perioadă, s-a pus problema unui înlocuitor pentru Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca tehnică pentru această partidă, în contextul în care selecționerul a avut câteva probleme de sănătate. În cele din urmă ”Il Luce” a decis să-și continue mandatul și va conduce naționala și la meciul din Turcia.

Gică Hagi: ”Mă bucur că a avut tăria și curajul să meargă cu echipa”

”Regele” Gică Hagi a comentat decizia lui Mircea Lucescu de a rămâne la echipa națională și crede că ”tricolorii” sunt foarte motivați înainte de această partidă.

„(n.r. - Vă bucurați că Lucescu a rămas la națională?) Da, foarte mult! E unul dintre profesorii mei, așa cum am spus, cum e și nea Puiu. Am respect enorm pentru ei și mă bucur mult că a avut tăria și curajul să meargă cu echipa în continuare.

Cred că băieții își doresc foarte mult, mai ales că Mondialul e iar în America. Sper să fie inspirați, în formă și tot ce o să fie pe teren să fie bine pentru noi”, a spus Hagi.

Turcia - România, pe Beșiktaș Park

Turcia și România se vor înfrunta joi, 26 martie, de la ora 19:00. Gazdele au ales Beșiktaș Park, o arenă cu o capacitate de puțin peste 40.000 de locuri.

Învingătoarea din duelul Turcia - România se califică în finala play-off-ului, unde pe 31 martie, în deplasare, va înfrunta câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.