FC Barcelona dorește să îl transfere pe Alessandro Bastoni de la Inter Milano. Italienii solicită o sumă uriașă.

Conducerea de pe Camp Nou insistă pentru mutarea care ar întări serios defensiva catalanilor. Deco, directorul sportiv al Barcelonei, s-a întâlnit deja cu anturajul jucătorului la începutul sezonului curent pentru a explora posibilitatea unei treceri în La Liga, anunță IlMessaggero.

Negocierile se anunță însă extrem de complicate. Oficialii clubului milanez, nu sunt dispuși să reducă din preț și i-au stabilit fundașului central în vârstă de 26 de ani un preț fix de 80 de milioane de euro.

Inter pregătește un nou contract

În timp ce spaniolii caută variante prin care să-i convingă pe italieni să reducă din pretențiile financiare, Inter se grăbește să își securizeze fotbalistul. Actuala înțelegere a lui Alessandro Bastoni este valabilă până la 30 iunie 2028. Conducătorii Beppe Marotta și Piero Ausilio intenționează să îi prelungească acordul până în 2030, la fel cum procedează și cu colegii săi, Barella și Dimarco. În plus, Bastoni nu și-a ascuns intenția de a continua să joace la Milano.

Fundașul traversează un sezon 2025-2026 excelent. Până în prezent, acesta a bifat 34 de apariții în toate competițiile, reușind să marcheze două goluri și să ofere șase pase decisive în cele 2.819 minute jucate.

Pe lângă Bastoni, trupa din Serie A l-ar putea pierde și pe atacantul francez Marcus Thuram, acesta fiind dorit în Premier League.