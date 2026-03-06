LIVE TEXT FK Csikszereda - Farul Constanța, ultimul meci al celor două echipe din sezonul regular, de la 19:30!

FK Csikszereda - Farul Constanța, ultimul meci al celor două echipe din sezonul regular, de la 19:30! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Începe ultima etapă din Superligă înainte de play-off și play-out.

TAGS:
FK CsikszeredaCsikszeredaFarul ConstantaCsikszereda - FarulAlexandru Isfan
Din articol

FK Csikszereda - Farul Constanța

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:30, FK Csikszereda și Farul Constanța se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 30 din Superligă, ultima înainte de play-off și play-out.

Ambele echipe vor evolua în play-out.

14 februarie 2026, Universitatea Cluj - FK Csikszereda 4-1: a fost singura înfrângere suferită de ciucani în ultimele cinci etape, interval în care au mai înregistrat trei victorii și o remiză.

Dobrogenii au doar un succes în precedentele șase deplasări din SuperLigă (25 ianuarie 2026, Petrolul - Farul 0-1), în rest un egal și patru partide pierdute la limită.

Csikszereda și Farul, cele mai bune la golurile marcate din afara careului

Se întâlnesc echipele cu cele mai multe goluri marcate din afara careului mare, FK Csikszereda - 9, respectiv Farul - 8 reușite.

39 de jucători a utilizat Robert Ilyeș în primele 29 de etape, dintre care 35 au debutat pe prima scenă din România chiar în sezonul actual. De partea cealaltă, constănțenii s-au bazat pe 31 de fotbaliști, dintre care 22 sunt autohtoni.

Sezonul lui Alexandru Ișfan: 9 goluri și 3 pase decisive

De remarcat evoluțiile lui Alexandru Ișfan din ediția în curs, nouă goluri și trei pase decisive, el fiind jucătorul din lotul vizitatorilor cu cele mai multe contribuții ofensive.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regular curent, pe 3 noiembrie 2025, când constănțenii s-au impus pe teren propriu cu 3-0 (marcatori: Ionuț Vînă, Narek Grigoryan, Alexandru Ișfan). Info: LPF

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
ARTICOLE PE SUBIECT
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
ULTIMELE STIRI
10 ani de închisoare pentru fotbalistul campion european cu Spania, acuzat de agresiune sexuală și vătămare corporală!
10 ani de închisoare pentru fotbalistul campion european cu Spania, acuzat de agresiune sexuală și vătămare corporală!
Ionuț Radu, întrebat direct: ”Ești lider în vestiar?” Răspunsul portarului și confesiunea făcută spaniolilor
Ionuț Radu, întrebat direct: ”Ești lider în vestiar?” Răspunsul portarului și confesiunea făcută spaniolilor
Cum arată topul celor mai buni marcatori din Superliga cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat
Cum arată topul celor mai buni marcatori din Superliga cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat
Se anunță naturalizări pentru naționala României! ”Obiectiv clar: calificarea la turneul final!”
Se anunță naturalizări pentru naționala României! ”Obiectiv clar: calificarea la turneul final!”
Real Madrid, 120 de milioane de euro pentru transferul unui campion mondial! Spaniolii au uitat de Vitinha
Real Madrid, 120 de milioane de euro pentru transferul unui campion mondial! Spaniolii au uitat de Vitinha
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
În 2015 a cucerit Liga Campionilor cu Barcelona, acum lucrează într-un magazin

În 2015 a cucerit Liga Campionilor cu Barcelona, acum lucrează într-un magazin

Gigi Becali a dat lovitura: ”Poate să ducă FCSB la un alt nivel”

Gigi Becali a dat lovitura: ”Poate să ducă FCSB la un alt nivel”

Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!

Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!

Mutu a ales atacantul României pentru barajul cu Turcia: "El va fi titular"

Mutu a ales atacantul României pentru barajul cu Turcia: "El va fi titular"

Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu U Cluj! Comisia a luat decizia

Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu U Cluj! Comisia a luat decizia

Cristi Chivu i-a transmis un mesaj clar lui Radu Drăgușin

Cristi Chivu i-a transmis un mesaj clar lui Radu Drăgușin



Recomandarile redactiei
Ionuț Radu, întrebat direct: ”Ești lider în vestiar?” Răspunsul portarului și confesiunea făcută spaniolilor
Ionuț Radu, întrebat direct: ”Ești lider în vestiar?” Răspunsul portarului și confesiunea făcută spaniolilor
10 ani de închisoare pentru fotbalistul campion european cu Spania, acuzat de agresiune sexuală și vătămare corporală!
10 ani de închisoare pentru fotbalistul campion european cu Spania, acuzat de agresiune sexuală și vătămare corporală!
Cum arată topul celor mai buni marcatori din Superliga cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat
Cum arată topul celor mai buni marcatori din Superliga cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat
Real Madrid, 120 de milioane de euro pentru transferul unui campion mondial! Spaniolii au uitat de Vitinha
Real Madrid, 120 de milioane de euro pentru transferul unui campion mondial! Spaniolii au uitat de Vitinha
Se anunță naturalizări pentru naționala României! ”Obiectiv clar: calificarea la turneul final!”
Se anunță naturalizări pentru naționala României! ”Obiectiv clar: calificarea la turneul final!”
Alte subiecte de interes
Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru ”tricolor”
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru ”tricolor”
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Bătrână din Bacău, meșter popular, jefuită. I-au furat economiile de-o viață: ”Tare greu i-am strâns”. Cine erau hoții

stirileprotv Bătrână din Bacău, meșter popular, jefuită. I-au furat economiile de-o viață: ”Tare greu i-am strâns”. Cine erau hoții

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Escaladare în Orientul Mijlociu: Iranul promite „lovituri dureroase” și pregătește ”arme noi” împotriva adversarilor

stirileprotv Escaladare în Orientul Mijlociu: Iranul promite „lovituri dureroase” și pregătește ”arme noi” împotriva adversarilor

Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

stirileprotv Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!