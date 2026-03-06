LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:30, FK Csikszereda și Farul Constanța se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 30 din Superligă, ultima înainte de play-off și play-out.

Ambele echipe vor evolua în play-out.

14 februarie 2026, Universitatea Cluj - FK Csikszereda 4-1: a fost singura înfrângere suferită de ciucani în ultimele cinci etape, interval în care au mai înregistrat trei victorii și o remiză.

Dobrogenii au doar un succes în precedentele șase deplasări din SuperLigă (25 ianuarie 2026, Petrolul - Farul 0-1), în rest un egal și patru partide pierdute la limită.

Csikszereda și Farul, cele mai bune la golurile marcate din afara careului

Se întâlnesc echipele cu cele mai multe goluri marcate din afara careului mare, FK Csikszereda - 9, respectiv Farul - 8 reușite.

39 de jucători a utilizat Robert Ilyeș în primele 29 de etape, dintre care 35 au debutat pe prima scenă din România chiar în sezonul actual. De partea cealaltă, constănțenii s-au bazat pe 31 de fotbaliști, dintre care 22 sunt autohtoni.

Sezonul lui Alexandru Ișfan: 9 goluri și 3 pase decisive

De remarcat evoluțiile lui Alexandru Ișfan din ediția în curs, nouă goluri și trei pase decisive, el fiind jucătorul din lotul vizitatorilor cu cele mai multe contribuții ofensive.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regular curent, pe 3 noiembrie 2025, când constănțenii s-au impus pe teren propriu cu 3-0 (marcatori: Ionuț Vînă, Narek Grigoryan, Alexandru Ișfan).