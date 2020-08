HALUCINANT! Jucatorul dat afara de Clinceni dupa 33 de minute a DISTRUS-O pe Craiova! Meci PENIBIL pentru olteni, erori de liga a 2-a la RUSINEA SEZONULUI pentru Romania in Europa

Craiova a plecat ca mare favorita in Georgia, dar a suferit teribil in fata lui Lokomotiv Tbilisi!

Dupa o prima repriza in care s-au tarat in fata lui Lokomotiv, Craiova a primit doua lovituri in doar 4 minute la Tbilisi! Mai intai Sikharulidze a marcat in minutul 57, apoi marocanul Omar a facut 2-0 dupa o ora de joc! Fotbalistii de la Tbilisi au profitat de erorile incredibile de pozitionare din apararea vicecampioanei si l-au batut pe Pigliacelli.

Omar nu e o un necunoscut pentru fanii din Liga 1! Fotbalistul african a jucat sezonul trecut pentru Academica Clinceni. N-a prins insa decat doua meciuri, iar in ambele a intrat din postura de rezerva, cu Dinamo (2 august) si Gaz Metan (5 octombrie). Omar a fost apoi lasat sa plece liber, asa cum a si ajuns la clubul de langa Bucuresti.

Inainte sa vina la Clinceni, Omar jucase in liga secunda olandeza, la Den Bosch.