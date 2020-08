Eliminati de o echipa INVIZIBILA! Lokomotiv Tbilisi a jucat ultima data in Europa in urma cu 12 ani! Premiera pentru georgieni, rusine pentru Craiova

Universitatea Craiova a fost eliminata de Lokomotiv Tbilisi din primul tur preliminar al Europa League, 2-1.

Oltenii au fost eliminati rusinos de georgieni in ciuda faptului ca porneau ca favoriti in meciul cu Lokomotiv Tbilisi.

Jucatorii lui Bergodi au avut un joc modest, iar asta i-a costat calificarea in turul urmator. Primul sut al oltenilor pe poarta adversarilor a venit aproape de finalul partidei, cand scorul era deja 2-0.

Rusinea Craiovei e si mai mare cu cat diferentele dintre cele doua echipe sunt colosale. Intreg lotul lui Lokomotiv Tbilisi este cotat la 4 milioane de euro, in timp ce la Craiova doar Cicaldau valoreaza 5 milioane.

Georgienii bifeaza a saptea prezenta in cupele europene si au mai obtinut o singura calificare in preliminarii, in sezonul 1999/2000. Lokomotiv Tbilisi a participat ultima data in cupele europene in urma cu 12 ani, cand a fost eliminata in primul tur.

Inca un detaliu rusinos ar fi pozitia lui Lokomotiv Tbilisi in clasamentul primei ligi din Georgia. Spre deosebire de Craiova, care a incheiat sezonul pe locul 2, georgienii se afla pe locul 6 din 10 in campionat, dupa 10 meciuri.